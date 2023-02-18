Китай тайно снабжает россию беспилотниками, — WSJ

Россия использует китайские беспилотники в войне против Украины

Несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Снабжение происходит через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что известно о поставках россии дронов

Как отмечает издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.

По информации журналистов, непрерывное развертывание россии китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за рубежа, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.

Так, часть дронов DJI армия получила из ОАЭ, оплатив поставку через находящийся под санкциями государственный банк "Сбербанк".

Часть дронов и их деталей также доставлялась и из ЕС.

Добавляется в частности, что в сентябре власти Нидерландов арестовали Дмитрия Алексеевича Кудрявцева за якобы экспорт товаров в рф с нарушением международного экспортного контроля. Федеральная прокуратура Нидерландов заявила, что господин Кудрявцев, владелец компании Woerd-Tech BV, поставлял беспилотники, используемые армией россии.

Данные о торговле свидетельствуют, что Woerd-Tech отправила в Россию по меньшей мере экспортно-контролируемые товары на сумму не менее 270 тыс. долларов, в том числе детали для дронов DJI.

Позиция Пентагона

Также отмечается, что Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия россии, но позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.

Напомним, ранее стало известно, что к 2035 году Китай планирует утроить свой арсенал ядерных боеголовок, суммарное количество которых составит 900 единиц. Власти КНР объясняют свой шаг напряженностью между США через Тайвань.