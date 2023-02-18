Китай тайно снабжает россию беспилотниками, — WSJ
Несмотря на санкции, россия продолжает импортировать гражданские китайские дроны фирмы DJI. Снабжение происходит через своих дистрибьюторов и из стран Персидского залива.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Что известно о поставках россии дронов
Как отмечает издание, согласно таможенным документам некоторые из коммерческих дронов прибывают на линию фронта от российских дистрибьюторов, поставляемых китайской компанией DJI, в то время как другие перевозятся через Объединенные Арабские Эмираты.
По информации журналистов, непрерывное развертывание россии китайских дронов на украинском поле боя показывает, как ее армия смогла привлечь критически важное оборудование из-за рубежа, несмотря на широкомасштабную кампанию санкций.
Так, часть дронов DJI армия получила из ОАЭ, оплатив поставку через находящийся под санкциями государственный банк "Сбербанк".
Часть дронов и их деталей также доставлялась и из ЕС.
Добавляется в частности, что в сентябре власти Нидерландов арестовали Дмитрия Алексеевича Кудрявцева за якобы экспорт товаров в рф с нарушением международного экспортного контроля. Федеральная прокуратура Нидерландов заявила, что господин Кудрявцев, владелец компании Woerd-Tech BV, поставлял беспилотники, используемые армией россии.
Данные о торговле свидетельствуют, что Woerd-Tech отправила в Россию по меньшей мере экспортно-контролируемые товары на сумму не менее 270 тыс. долларов, в том числе детали для дронов DJI.
Позиция Пентагона
Также отмечается, что Пентагон обеспокоен тем, что эти дроны не только подпитывают военные усилия россии, но позволяют Китаю собирать важные разведывательные данные с поля боя, которые могут повысить готовность Пекина к войне.
Напомним, ранее стало известно, что к 2035 году Китай планирует утроить свой арсенал ядерных боеголовок, суммарное количество которых составит 900 единиц. Власти КНР объясняют свой шаг напряженностью между США через Тайвань.