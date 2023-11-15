Китай активно скупает в США компоненты для производства чипов несмотря на ограничения

Президент Китая Си Цзиньпин. Фото: REUTERS/Brittany Hosea-Small

Китайские компании продолжают скупать американское оборудование для производства микросхем, чтобы производить передовые полупроводники. Это происходит, несмотря на ряд новых ограничений на экспорт, направленных на препятствие развитию полупроводниковой промышленности страны.

Об этом сообщает Reuters.

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Годовой отчет на 741 странице, опубликованный американско-китайской комиссией по обзору экономики и безопасности, направлен на ограничения экспорта, введенные администрацией Байдена в октябре 2022 года, которые имеют целью запретить китайским производителям микросхем получать американские инструменты для производства, если они будут использоваться для производства передовых микросхем.

В отчете говорится, что, поскольку Министерство торговли использует ограничения в 14 нанометров, импортеры часто могут покупать оборудование, если они утверждают, что оно используется на старой производственной линии. Из-за ограниченных возможностей трудно проверить используемое оборудование.

"Это открытие произошло, когда Соединенные Штаты пытаются выяснить, как китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei удалось изготовить передовой 7-нанометровый чип для питания своего смартфона Mate 60 Pro на ведущем китайском производителе микросхем SMIC несмотря на ограничения экспорта, объявленные в прошлом году", — говорится в материале.

Huawei и SMIC также были добавлены в список торговых ограничений в 2019 и 2020 годах, который теоретически запрещает американским поставщикам поставлять определенные технологии компаниям.

Наблюдатели из Китая предположили, что SMIC могла изготовить чип с помощью оборудования, полученного в октябре 2022 года, но у него были другие варианты получения оборудования от надзирателей.

Закрытие Штатами лазейки

Соединенным Штатам удалось закрыть ключевую лазейку в своих усилиях перекрыть доступ Китая к передовым инструментам для производства чипов, убедив союзников Японию и Нидерланды, которые имеют такие же мощные отрасли производства оборудования для изготовления чипов, объявить о собственных ограничениях на экспорт желаемой технологии.

В отчете говорится, что Китай накапливал оборудование, воспользовавшись разрывом между ограничением США в октябре прошлого года и аналогичными шагами Японии и Нидерландов в июле и сентябре 2023 года соответственно.

Согласно документу, в период с января по август 2023 Китай импортировал из Нидерландов оборудование для производства полупроводников на сумму 3,2 миллиарда долларов. Это на 96,1% больше, чем за тот же период 2022 года (на 1,7 миллиарда долларов).

Reuters пишет, что за первые восемь месяцев 2023 года объем импорта Китаем полупроводникового оборудования из всех стран составил 13,8 миллиарда долларов.

Напомним, сегодня, 15 ноября, впервые за шесть лет в Соединенные Штаты Америки прибыл президент Китая Си Цзиньпин. Целью его визита является восстановление отношений со Штатами, которые напряжены из-за экономической конкуренции и военных и дипломатических ошибок.