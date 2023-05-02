"Крестный отец искусственного интеллекта" ушел из Google, чтобы открыто критиковать опасность ИИ

Джефри Хинтон (в центре). Фото: Википедия

Программист Джефри Хинтон, внесший ключевой вклад в развитие искусственного интеллекта, уволился из Google. Этот шаг он сделал для того, чтобы открыто и независимо критиковать опасность ИИ.

Об этом сообщает CNN.

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Крестный отец искусственного интеллекта

Известный программист Джефри Хинтон оставил свою работу в Google.

Именно работа Хинтона над нейтронными сетями сформировала сегодняшние системы искусственного интеллекта.

Поэтому программиста назвали "крестным отцом искусственного интеллекта".

Причина увольнения

Джефри Хинтон заявил, что идет с Google для того, чтобы свободно говорить о рисках искусственного интеллекта, несмотря на то, как это повлияет на компанию.

При этом сам Хинтон отметил, что Google действовал в этой области очень ответственно.

Реакция Google

Главный научный сотрудник Google Джефф Дин выразил Хинтону признательность, отметив, что именно его работа стала основным прорывом в разработке искусственного интеллекта.

"Мы по-прежнему привержены ответственному подходу к искусственному интеллекту. Мы постоянно учимся понимать новые риски, одновременно смело внедряя инновации", — подчеркнул Дин.

Напомним, издание Bloomberg отметило, что по данным Всемирного экономического форума, около 75% опрошенных компаний заявили, что намерены внедрить технологии ИИ в течение следующих 5 лет, что, по их прогнозам, может привести к сокращению до 26 млн рабочих мест.