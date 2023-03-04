Хаос и разорение: искусственный интеллект показал, как выглядела бы москва после ядерной войны
Нейросеть способна создавать уникальные изображения по запросу людей. Искусственный интеллект показал, как выглядела бы москва после ядерной войны.
Изображение сгенерировал сервис Midjourney.
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Вид москвы после ядерной войны
Напомним, недавно искусственный интеллект показал, как выглядели бы герои украинских сказок, будь людьми.
Кроме того, нейросети и искусственный интеллект активно развиваются ежедневно руками прогрессивного человечества. Они способны генерировать, музыку, тексты и изображения. Редакция Новини.LIVE попытались через искусственный интеллект воспроизвести образы славянских богинь.
Также мы писали, что в сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.
Добавим, украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.