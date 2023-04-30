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Управляется дистанционно: украинские изобретатели создали боевого робота с пулеметом и тепловизором

30 апреля 2023 05:19
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Управляется дистанционно: украинские изобретатели создали боевого робота с пулеметом и тепловизором
Робот-охотник прошел очередные испытания. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Инженеры и ученые из Сумщины сконструировали боевого робота, которым можно управлять дистанционно. Он поможет украинским военным в контрнаступлении, сохранив жизнь наших военных.

Об этом рассказал член Комитета по безопасности ВР Игорь Молоток в Facebook.

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Это робот-охотник с дистанционным управлением, который может ездить от 5 до 12 минут. На нем установлен пулемет ПКТ-7,62, поражающий цель на расстоянии до полутора километров. Еще робот имеет тепловизионный прицел, позволяющий военным вести бой ночью. Его нельзя увидеть средствами электронной борьбы противника.

Способ управления и технические характеристики

Управлять роботом легко, используя пульт и удобный интерфейс. Оператор может находиться на дистанции в 100 м. Так можно управлять огнем РПГ и пулемета, наблюдать через тепловизор и двигать роботом. Есть также система, позволяющая автоматически следить за мишенью на сенсорном экране. Чтобы научиться управлять роботом-охотником, нужно пройти специальную подготовку.

Робот-охотник прошел очередные испытания. Фото: Facebook

Ресурс аккумуляторов в активном бою — около часа, в режиме ожидания — до 8. Весит он вместе с боевым оснащением около 230 кг. Имеет также бронирование только на жизненно важных деталях.

Сообщается, что установка прошла все тесты на военном полигоне. Изобретение также осмотрел Александр Сырский, командующий Сухопутными войсками ВСУ, и отметил, что он имеет высокую точность попадания.

Напомним, украинские изобретатели создали беспилотный комплекс для разминирования полей. Трактор проходит поле со скоростью 5 км/ч, то есть за 10 часовой рабочий день способен обследовать 20 га земли.

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