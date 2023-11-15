Кембриджский словарь назвал слово 2023 — оно связано с ИИ

Раскрытый словарь. Фото: Metro.UK

Кембриджский словарь объявил слово "hallucinate" (галюцинировать) словом 2023 года. Этому термину было придано дополнительное значение, связанное с технологией искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Sky News.

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Определено слово 2023 года

Указано, что традиционно hallucinate означает то, что кто-то чувствует что-то, чего не существует — из-за состояния здоровья или употребления наркотиков. Но теперь это тоже касается искусственного интеллекта.

"В 2023 году стало понятно, что эта новая доступная технология далека от совершенства, поскольку способна продуцировать ложную информацию — галлюцинации — и представлять ее как факт", — говорится в сообщении.

Что такое "галлюцинации" искусственного интеллекта

В дополнительном определении слова в Кембриджском словаре говорится: "Когда искусственный интеллект галлюцинирует, он выдает ложную информацию".

Галлюцинации искусственного интеллекта, также известные как конфабуляции, возникают, когда инструменты предоставляют неправдивую информацию, которая может варьироваться от предложений, которые кажутся абсолютно правдоподобными, до абсолютно бессмысленных.

Ранее мы сообщали, что недавно миллиардер Илон Маск запустил собственный искусственный интеллект Grok, похожий на ChatGPT или Bard. Однако глава компании OpenAI Сэм Альтман, когда-то сотрудничавший с Маском, посмеялся над разработкой бывшего бизнес-партнера.

Напоминаем, что в Офисе генерального прокурора будут использовать искусственный интеллект для того, чтобы доказывать военные преступления российских оккупантов. В целом, Украина использует современные технологии для документирования и расследования таких дел.