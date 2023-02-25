Jump Crypto и Oasis.app возвращают краденые криптоактивы на 225 млн долларов

Хакер и криптовалюта

Jump Crypto и Oasis.app, две крупные Web3-компании, провели успешную "встречную атаку" на хакера, который ранее взломал протокол Wormhole. Благодаря усилиям компаний удалось вернуть и перевести в безопасный кошелек цифровые активы на сумму 225 миллионов долларов.

Об этом пишет No worries.

Встречная атака

Атака на мост Wormhole произошла в феврале 2022 года и привела к краже Wrapped ETH (wETH) на сумму около 321 миллиона долларов из-за уязвимости в протоколе моста.

После этого хакер перемещал украденные средства через различные децентрализованные приложения (dApps), в том числе через Oasis. 23 января он открыл хранилище Wrapped Staked ETH (wstETH), а 11 февраля — хранилище Rocket Pool ETH (rETH).

В сообщении в блоге от 24 февраля команда Oasis.app подтвердила проведение "встречной атаки", отметив, что они "получили приказ от Высокого суда Англии и Уэльса" на конфискацию определенных активов, связанных с "адресом, ответственным за эксплоит Wormhole".

История транзакций обоих хранилищ показывает, что 120 695 wsETH и 3213 rETH были перемещены в Oasis 21 февраля и помещены на кошельки под контролем Jump Crypto.

Действия Jump Crypto и Oasis.app позволяют увидеть перспективы использования блокчейн-технологий для предотвращения киберпреступлений.

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