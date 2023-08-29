Израиль использует искусственный интеллект для выбора целей для ракетных ударов

Израильские солдаты на границе с Ливаном. Фото: REUTERS/Mussa Qawasma

Мария Кагал Редактор международного отдела

Армия обороны Израиля — ЦАХАЛ — активно применяет системы искусственного интеллекта для выбора целей для воздушных атак и военной логистики. И хотя системы ИИ значительно ускоряют и облегчают множество задач, многие эксперты опасаются ошибок системы, из-за которых может погибнуть большое количество людей.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Официальные лица Израиля подтверждают, что ИИ применяется для военных операций страны. Хотя конкретные примеры применения остаются в секрете, некоторая информация все же есть.

Система искусственного интеллекта обрабатывает огромные объемы данных, после чего дает рекомендации по выбору воздушных целей.

Другая модель искусственного интеллекта — Fire Factory — работает с уже утвержденными военными целями. Она рассчитывает нагрузку боеприпасов, определяет приоритеты и тысячи целей для самолетов и беспилотников, а также составляет расписание полетов.

Израильский мультисенсорный беспилотник Heron, оснащенный аналитической платформой машинного обучения и искусственного интеллекта. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Обе системы сейчас контролируют люди-операторы, подтверждающие любое решение ИИ. Пока эти технологии не подпадают ни под какое-либо международное или государственное регулирование.

И хотя конкретные данные по применению ИИ в боевых задачах засекречены, известно, что ЦАХАЛ испытывал системы на операциях в Секторе Газа. В 2021 году Израиль впервые применил искусственный интеллект в 11-дневном конфликте против Газы, назвав это первой в мире "войной с искусственным интеллектом". При помощи систем ИИ ЦАХАЛ обнаруживал пусковые площадки врага.

Разработкой систем ИИ занимаются израильские оборонные подрядчики, а также сама армия. В частности, работой с большими потоками информации для систем ИИ занимается Центр науки о данных и искусственном интеллекте, который базируется в разведывательном отделе армии.

Здание Министерства обороны Израиля в Тель-Авиве. Фото: wikipedia

Проходящие там службу солдаты часто потом открывают собственные стартапы с работой над искусственным интеллектом и в дальнейшем работают на ЦАХАЛ.

Преимущества систем искусственного интеллекта

Среди приверженцев систем искусственного интеллекта преобладает мнение о том, что ИИ способен превзойти человеческие возможности и поможет избежать большого количества гражданских жертв.

Также инструменты искусственного интеллекта, которые используют ЦАХАЛ, значительно ускоряют работу армии.

"То, что раньше занимало часы, теперь занимает минуты и еще несколько минут на проверку человеком. С тем же количеством людей мы делаем гораздо больше", — сказал изданию Bloomberg полковник Ури, возглавляющий подразделение цифровой трансформации армии.

Система искусственного интеллекта в Израиле. Фото: Israel Defense Forces

И этот человеческий контроль Израиль не планирует отменять в ближайшие годы точно. Так что ИИ не сможет автономно принимать решения и приводить их в действие.

Но главным преимуществом внедрения искусственного интеллекта в работу армии является все же возможность избежания большого количества жертв.

"Я думаю, что правильное использование этих технологий может повысить эффективность и результативность. И в пределах хорошо функционирующих технологических параметров может быть достигнута очень, очень высокая точность. Это может помочь вам со многими вещами, которые вам нужно делать на ходу, в тумане боя", — цитирует Bloomberg Симону Р. Соаре, базирующуюся в Лондоне научную сотрудницу Международного института стратегических исследований.

Что может пойти не так с использованием ИИ

В использовании искусственного интеллекта для ведения боевых действий есть и другая сторона медали. Множество критиков сетуют на непредсказуемость пути развития и обучения искусственного интеллекта, особенно при автономной работе систем.

Большинство аргументов этой категории людей — это потенциальные ситуации из разряда "а что, если". Хотя и их можно понять.

"Если в расчетах ИИ есть ошибка и если ИИ не поддается объяснению, то кого мы обвиняем в этой ошибке? Вы можете уничтожить целую семью на основе одной ошибки", — говорит Таль Мимран, преподаватель международного права в Еврейском университете в Иерусалиме и бывший юридический советник армии.

Действительно, в отношении искусственного интеллекта не действует никаких ограничений. И, несмотря на годы обсуждений этого вопроса под эгидой ООН, не существует никаких международных регуляторов, которые решали бы, кто несет ответственность за непреднамеренные смерти или эскалации конфликтов в случае обычной ошибки компьютера.

Также существует обеспокоенность, что рано или поздно системы искусственного интеллекта начнут работать автономно — это вопрос лишь изменения программного обеспечения — и будут принимать решения и приводить их в действие самостоятельно.

"Это лишь изменение программного обеспечения, которое может сделать их не полу-, а полностью автономными", — сказала изданию Bloomberg Кэтрин Коннолли, исследовательница автоматизированных решений в Stop Killer Robots.

Акция организации Stop Killer Robots за запрет летального автономного оружия. Фото: wikipedia

Министерство обороны Израиля отказывается разглашать, сколько денег из бюджета выделяется на системы искусственного интеллекта, а в ЦАХАЛе не называют конкретных оборонных контрактов. Однако правительство страны четко очертило намерение сделать Израиль "сверхгосударством ИИ".

В общем, существует еще множество опасений относительно искусственного интеллекта — среди них и страх, что роботы захватят мир.

Но все это не останавливает правительства передовых стран инвестировать в разработку систем ИИ для нужд государства и армии. И Израиль — далеко не первая и последняя страна, которая имплементирует системы искусственного интеллекта в военную и гражданскую сферы.