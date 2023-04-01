iPhone первого поколения продали за 40 тыс. долларов: что в нем особенного

Стив Джобс и iPhone

Недавно состоялся закрытый аукцион, на котором был продан редкий iPhone OG с уникальной наклейкой "Lucky You". Аукцион проводился на веб-сайте аукционного дома Wright, где iPhone первого поколения (модель A1203) был продан за 40 320 долларов.

Об этом пишет Neowin.

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Аукцион

Аукцион был открыт на протяжении 12 часов, начиная с вчерашнего дня, и цена первоначально оценивалась от 40 000 до 60 000 долларов.

Несмотря на то, что цена продажи iPhone была эквивалентна стоимости новой Tesla Model 3, она оказалась ниже, чем ожидалось, и составила всего лишь 67 раз больше первоначальной цены iPhone. В этом году был зафиксирован самый дорогой аукцион iPhone 1 на уровне 63 000 долларов.

Важно отметить, что редкий iPhone OG был продан не в лучшем состоянии, так как на упаковке был замечен небольшой разрыв. Несмотря на это, на рентгеновских снимках, размещенных на веб-сайте аукциона, было видно, что розничная упаковочная коробка была полностью укомплектована всеми аксессуарами.

Интересно, что оригинальный iPhone был представлен в 2007 году по цене 599 долларов за модель с 8 ГБ памяти. Стоит отметить, что эта цена была значительно ниже, чем цена продажи на аукционе. Тем не менее редкость и уникальность наклейки "Lucky You" сделали этот iPhone особенным и востребованным для коллекционеров.

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