Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Техно arrow iPhone первого поколения продали за 40 тыс. долларов: что в нем особенного arrow

iPhone первого поколения продали за 40 тыс. долларов: что в нем особенного

1 апреля 2023 18:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Стив Джобс и iPhone
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно состоялся закрытый аукцион, на котором был продан редкий iPhone OG с уникальной наклейкой "Lucky You". Аукцион проводился на веб-сайте аукционного дома Wright, где iPhone первого поколения (модель A1203) был продан за 40 320 долларов.

Об этом пишет Neowin.

Читайте также:

Аукцион

Аукцион был открыт на протяжении 12 часов, начиная с вчерашнего дня, и цена первоначально оценивалась от 40 000 до 60 000 долларов.

Несмотря на то, что цена продажи iPhone была эквивалентна стоимости новой Tesla Model 3, она оказалась ниже, чем ожидалось, и составила всего лишь 67 раз больше первоначальной цены iPhone. В этом году был зафиксирован самый дорогой аукцион iPhone 1 на уровне 63 000 долларов.

Важно отметить, что редкий iPhone OG был продан не в лучшем состоянии, так как на упаковке был замечен небольшой разрыв. Несмотря на это, на рентгеновских снимках, размещенных на веб-сайте аукциона, было видно, что розничная упаковочная коробка была полностью укомплектована всеми аксессуарами.

Интересно, что оригинальный iPhone был представлен в 2007 году по цене 599 долларов за модель с 8 ГБ памяти. Стоит отметить, что эта цена была значительно ниже, чем цена продажи на аукционе. Тем не менее редкость и уникальность наклейки "Lucky You" сделали этот iPhone особенным и востребованным для коллекционеров.

iPhone

Напомним, что Apple изменила некоторые функции в новом iOS. Разработчики добавили фишки, которые облегчат пользование украинцам.

Также мі писали, что компания Apple запатентовала электрохромный ремешок для смартчасов Apple Watch. Новый ремешок может изменять цвет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB