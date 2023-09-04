Instagram добавит новую функцию для Stories

Социальная сеть Instagram. Фото: Pexels

Разработчики социальной сети Instagram планируют добавить новую функцию. Она позволит пользователям делиться комментариями подписчиков в своих Stories.

Об этом сообщает TechCrunch.

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Новая функция в Instagram

Разработчики соцсети рассказали, что в Stories можно будет добавлять комментарии к собственным постам или Reels.

"Идея состоит в том, чтобы помочь блогерам выделить важные или интересные комментарии от других блогеров или поклонников", — говорит руководитель Instagram Адам Моссери.

По его словам, сейчас идет тестирование этих функций.

Моссери сообщил, что для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно будет провести пальцем по комментарию, который нужно выделить, и коснуться значка "Добавить в историю".

"Это еще один шаг Instagram, чтобы позволить создателям контента лучше взаимодействовать со своими поклонниками", — говорится в материале.

Функция, которую хотят добавить в Instagram. Фото: IG Updates/Instagram

Напомним, компания Meta объявила о введении новых изменений в своих социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей Евросоюза. Согласно этим обновлениям, пользователи теперь могут просматривать публикации и видеоролики от тех, кого они отслеживают, в хронологическом порядке без вмешательства алгоритмов.

Также мы писали, что социальная сеть Instagram ограничила некоторым пользователям возможность отправлять сообщения в Direct. Эту функцию добавили в целях защиты от нежелательных коммуникаций.