Ограничения для Starlink в Украине: Илон Маск выступил с пояснениями

Илон Маск объяснил ограничения для Starlink в Украине страхом Третьей мировой войны
Компания SpaceX ограничивает работу спутникового интернета Starlink для ВСУ, чтобы не допустить "эскалации конфликта, который может привести к Третьей мировой войне".
Об этом заявил руководитель компании Илон Маск в своем Twitter.
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Позиция Маска
"Starlink является коммуникационным хребтом Украины, особенно на передовой, где почти все другие возможности Интернета разрушены. Но мы не будем допускать эскалации конфликта, что может привести к Третьей мировой войне", — написал он.
Таким образом, миллиардер ответил на сообщение американского астронавта Скотта Келли, который в прошлом году был в Киеве и активно поддерживает усилия по помощи Украине.
"Илон Маску, Украина крайне нуждается в вашей поддержке. Пожалуйста, восстановите полную функциональность своих спутников Starlink. Защита от геноцидного вторжения не является наступательной способностью. Это выживание. Будут потеряны невинные жизни. Вы можете помочь. Спасибо вам", — написал Келли.
Вы smart enough no to swallow media & other propaganda bs.— Elon Musk (@elonmusk) 12 Feb 2023
Starlink is communication backbone of Ukraine, especialmente u front lines, kde почти all other Internet connectivity has been destroyed.
Однако мы не можем отменить разъединение того, что может привести к WW3.
Что известно об ограничениях на работу Starlink в Украине
Ранее стало известно, что компания SpaceX приняла меры, чтобы предотвратить использование украинскими военными спутникового интернета Starlink для управления беспилотниками в регионе. Это создает препятствия для украинских военных, противостоящих российской агрессии.
Как заявила президент и главный операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл во время конференции в Вашингтоне, спутниковый интернет-сервис Starlink компании SpaceX, обеспечивший украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, "никогда не предназначался для использования в качестве оружия".
По словам Шотвелла, использование беспилотников Starlink выходит за рамки соглашения, которое SpaceX заключила с украинским правительством, добавив, что контракт был предназначен для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного интернета больницам, банкам и семьям, пострадавшим от российского вторжения. Поэтому, по ее словам, компания "принимает меры", чтобы ограничить использование Starlink для управления дронами.
Напомним, как сообщили ранее в Госспецсвязи, в Украине уже работают более 25 тысяч Starlink. Наша страна стала второй после Соединенных Штатов по числу этих систем.
Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о процедуре получения Украиной систем Starlink. По словам Федорова, Украина не получает эти установки бесплатно, за них нужно платить, впрочем, по специальной цене.
В октябре прошлого года разразился скандал после того, как основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не хочет больше оплачивать работу системы спутникового интернета Starlink в Украине. Он попросил о финансировании Пентагона.
Фото: JONATHAN ERNST/REUTERS