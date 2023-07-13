Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Илон Маск "кинул" экс-сотрудников Twitter на 500 млн долларов arrow

Илон Маск "кинул" экс-сотрудников Twitter на 500 млн долларов

13 июля 2023 09:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Илон Маск "кинул" экс-сотрудников Twitter на 500 млн долларов
Владелец социальной сети Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Twitter отказался выплатить по меньшей мере 500 млн долларов обещанного выходного пособия тысячам бывшим сотрудникам. Они были уволены после того, как Илон Маск приобрел компанию.

Об этом сообщает The Guardian.

Читайте также:

Twitter не заплатил обещанную помощь

Кортни Макмиллиан, руководившая программами выплат сотрудникам Twitter до того, как ее уволили в январе, подала коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

По ее словам, согласно плану увольнения в 2019 году, большинству работникам пообещали выплатить два месяца базовой зарплаты, а также одну неделю зарплаты за каждый полный год работы, если их уволят. В иске говорится, что Макмиллиан имела выплату базовой зарплаты за шесть месяцев.

Однако компания перечислила уволенным работникам максимум один месяц выходного пособия, а многие из них не получили ничего.

Иск обвиняет Twitter и Маска в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам. На компанию уже подавали в суд за якобы невыплату выходных пособий, но эти дела касались нарушения контракта, а не закона о льготах. Twitter заявил, что полностью рассчитался с бывшими работниками.

В иске также говорится, что компания обвиняется в невыплате миллионов долларов бонусов, которые она должна работникам.

Напомним, компания Meta 6 июля запустила новое приложение под названием Threads. В то же время, в Twitter утверждают, что данное приложение — это их аналог и угрожают за это судебным иском.

Также мы писали, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз