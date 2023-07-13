Илон Маск "кинул" экс-сотрудников Twitter на 500 млн долларов

Владелец социальной сети Twitter Илон Маск. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Twitter отказался выплатить по меньшей мере 500 млн долларов обещанного выходного пособия тысячам бывшим сотрудникам. Они были уволены после того, как Илон Маск приобрел компанию.

Об этом сообщает The Guardian.

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Кортни Макмиллиан, руководившая программами выплат сотрудникам Twitter до того, как ее уволили в январе, подала коллективный иск в федеральный суд Сан-Франциско.

По ее словам, согласно плану увольнения в 2019 году, большинству работникам пообещали выплатить два месяца базовой зарплаты, а также одну неделю зарплаты за каждый полный год работы, если их уволят. В иске говорится, что Макмиллиан имела выплату базовой зарплаты за шесть месяцев.

Однако компания перечислила уволенным работникам максимум один месяц выходного пособия, а многие из них не получили ничего.

Иск обвиняет Twitter и Маска в нарушении федерального закона, регулирующего планы выплат работникам. На компанию уже подавали в суд за якобы невыплату выходных пособий, но эти дела касались нарушения контракта, а не закона о льготах. Twitter заявил, что полностью рассчитался с бывшими работниками.

В иске также говорится, что компания обвиняется в невыплате миллионов долларов бонусов, которые она должна работникам.

Напомним, компания Meta 6 июля запустила новое приложение под названием Threads. В то же время, в Twitter утверждают, что данное приложение — это их аналог и угрожают за это судебным иском.

Также мы писали, что Twitter ограничивает количество твитов в день, которые могут читать разные аккаунты. По словам владельца Илона Маска, это сделано для того, чтобы воспрепятствовать "чрезмерным уровням" сбора данных и манипулирования системой.