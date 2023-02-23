Европейская комиссия запретила использование TikTok среди своих сотрудников: названо причину

Использование TikTok

Европейская комиссия запретила своим сотрудникам использовать приложение TikTok на своих официальных и личных устройствах из-за опасений по безопасности данных. Западные правительства выражают обеспокоенность тем, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии Китая собирать данные по всему миру, включая важные политические и безопасностные цели.

Об этом пишет Politico.

Запрет на TikTok

Комиссия заявила, что это ее первый запрет на использование приложения TikTok, и что другие институты Европейского союза, такие как Совет и парламент, вероятно, также введут запрет на приложение. TikTok отреагировал на решение Комиссии, назвав его ошибочным и объяснив, что защищает данные пользователей в ЕС.

В США TikTok также подвергается давлению и уже был запрещен для использования на устройствах федерального правительства. В Нидерландах государственным органам приказали приостановить использование приложения, а четыре голландские коалиционные партии требуют запрета на правительственных телефонах.

Британский парламент закрыл свою учетную запись TikTok, а президент Франции выразил критику в адрес компании. TikTok также расследуется европейскими органами по защите данных на предмет возможной незаконной передачи данных европейских граждан в Китай.

Компания работает над решением этих проблем и объявила о возможности хранения данных европейских пользователей в трех центрах обработки данных в Европе.

Напомним, что чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только за два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.

Отмечается, что в среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря. Ежемесячная аудитория ChatGPT уже составляет 100 млн пользователей. И это при том, что приложение пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык.