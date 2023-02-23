Европейская комиссия запретила использование TikTok среди своих сотрудников: названо причину
Европейская комиссия запретила своим сотрудникам использовать приложение TikTok на своих официальных и личных устройствах из-за опасений по безопасности данных. Западные правительства выражают обеспокоенность тем, что китайские технологические компании помогают Коммунистической партии Китая собирать данные по всему миру, включая важные политические и безопасностные цели.
Об этом пишет Politico.
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Запрет на TikTok
Комиссия заявила, что это ее первый запрет на использование приложения TikTok, и что другие институты Европейского союза, такие как Совет и парламент, вероятно, также введут запрет на приложение. TikTok отреагировал на решение Комиссии, назвав его ошибочным и объяснив, что защищает данные пользователей в ЕС.
В США TikTok также подвергается давлению и уже был запрещен для использования на устройствах федерального правительства. В Нидерландах государственным органам приказали приостановить использование приложения, а четыре голландские коалиционные партии требуют запрета на правительственных телефонах.
Британский парламент закрыл свою учетную запись TikTok, а президент Франции выразил критику в адрес компании. TikTok также расследуется европейскими органами по защите данных на предмет возможной незаконной передачи данных европейских граждан в Китай.
Компания работает над решением этих проблем и объявила о возможности хранения данных европейских пользователей в трех центрах обработки данных в Европе.
Напомним, что чат-бот ChatGPT стал самым популярным приложением в мире. Только за два месяца нейросеть набрала 100 млн активных пользователей.
Отмечается, что в среднем у ChatGPT в январе было около 13 млн уникальных пользователей ежедневно, что более чем вдвое превышает показатели декабря. Ежемесячная аудитория ChatGPT уже составляет 100 млн пользователей. И это при том, что приложение пока не работает во всех странах и нативно поддерживает только английский язык.