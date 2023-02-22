Как нейросеть представляет древнеславянских богинь: эксперимент Новини.LIVE

Древнеславянская богиня

Нейросети и искусственный интеллект активно развиваются ежедневно руками прогрессивного человечества. Они способны генерировать, музыку, тексты и изображения. Редакция Новини.LIVE попробовали через искусственный интеллект воспроизвести образы славянских богинь

Изображение древнеславянских богинь сгенерировал сервис Midjourney.

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Напомним, в сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.

Также мы писали, что украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.