Как нейросеть представляет древнеславянских богинь: эксперимент Новини.LIVE
Нейросети и искусственный интеллект активно развиваются ежедневно руками прогрессивного человечества. Они способны генерировать, музыку, тексты и изображения. Редакция Новини.LIVE попробовали через искусственный интеллект воспроизвести образы славянских богинь
Изображение древнеславянских богинь сгенерировал сервис Midjourney.
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Напомним, в сети появились фото кошек в образе разных стран мира. Фото сгенерированы нейросетью.
Также мы писали, что украинская дизайнер и стилистка Ольга Навроцкая показала фото одежды, которую могли бы носить древние украинцы, если бы история сложилась по-другому и Украина давно стала бы европейским государством. Фотографии были созданы искусственным интеллектом.