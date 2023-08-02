Hyundai разрабатывает дрон, который сможет перенести автомобиль по воздуху

Будущий дрон, который будет перевозить автомобиль. Фото: CarBuzz

Компания Hyundai запатентовала дрон, который сможет перемещать автомобиль по воздуху. По словам разработчиков, беспилотник и машина будут дополнять друг друга. Таким образом, дрон сможет перенести авто воздухом, а то в свою очередь — доставить БпЛА на место, куда дрон добраться не может.

Об этом сообщает CarBuzz.

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Идея кооперативных транспортных систем состоит в сочетании самолетов и автомобилей, как летучих такси. Это придумали Audi, Airbus и Italdesign, но их проект не был успешным, поэтому они его закрыли.

Дрон и авто. Фото: Бюро патентов и торговых марок США

Hyundai предлагает создать такую систему, где разные части могут дополнять друг друга. Он сможет перевозить грузы, быть зарядной станцией для электромобилей или выполнять роль разведчика.

Дрон над автомобилем. Фото: CarBuzz

Hyundai интересуется подобной техникой, поскольку в стратегии развития компании прописана важность роботов и беспилотных транспортных средств. Еще в 2019 году корейцы представили концепт Elevate — беспилотник, который может доставлять спасателей в эпицентр катастроф. В повседневной жизни беспилотное такси может забирать маломобильных пассажиров, например тех, кто пользуется инвалидными креслами.

Напомним, что оборонно-промышленный комплекс Украины пополнился новыми боевыми беспилотниками. Инженеры разработали новые боеприпасы оперативно-стратегического уровня "Рубака".