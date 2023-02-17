Британская компания будет сотрудничать с Holtec по разработкам модульного реактора

Holtec планирует запустить модульный реактор SMR-160 в Британии к 2050 году

Компания Holtec подписала Меморандум о сотрудничестве с британским Sheffield Forgemasters. Соглашение предусматривает разработку компонентов для малого модульного реактора SMR-160.

Об этом сообщает World Nuclear News.

Подробности

Известно, что Holtec планирует к 2050 году развернуть в Великобритании парк SMR-160 мощностью 5 ГВт, чтобы обеспечить надежное и доступное электроснабжение девяти миллионам британцев.

Отметим, что SMR-160 — это легководный реактор под давлением, мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и имеющий гибкость для производства водорода и технологического тепла для промышленного применения.

Первые малые модульные реакторы планируется внедрить в начале 2030 года.

Напомним, ранее американское издание NPR опубликовало спутниковые снимки Каховского водохранилища, которое оккупанты намеренно осушают. Такие действия подвергают опасности Запорожскую атомную электростанцию. При остановке подачи воды могут возникнуть проблемы с охлаждением реакторов.

Помимо угрозы для систем охлаждения электростанции, действия россиян создают риски для поставки питьевой воды сотням тысяч жителей региона, а также орошения более 200 гектаров сельхозугодий.