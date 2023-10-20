Игроки Marvel's Spider-Man 2 заметили много украинских "фишек" в игре

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Сегодня утром, 20 октября, в сети появились первые кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. На фото можно увидеть много украинской символики.

Соответствующие фото появились в Telegram-канале XGTV, где осматривают, показывают и обсуждают игры.

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Первые кадры по игре Marvel's Spider-Man 2

Релиз игры Marvel's Spider-Man 2 состоялся сегодня ночью, 20 октября. На кадрах можно увидеть много украинской символики, а некоторые эпизоды происходят в Киеве. В то же время, украинского языка в игре нет.

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Кадры с игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: t.me/XGTV1

Что известно об игре

Marvel's Spider-Man 2 — видеоигра в жанре action-adventure, разрабатываемая Insomniac Games в сотрудничестве с Marvel Games и выдается Sony Interactive Entertainment эксклюзивно для консоли PlayStation 5. Игра является сиквелом Spider-Man 2018 года и спин-оффа Spider-an Morales. Была анонсирована 9 сентября 2021 года.

В сюжете игры кроме Питера Паркера и Майлза Моралеса должны появиться персонажи Крейвен-охотник и Веном в исполнении Тони Тодда.

Также разработчики обещали большой гардероб теперь сразу для двух пауков. Фанатов ждет более 65 новых костюмов, многие из которых созданы по мотивам комиксов о Человеке-пауке, фильмах и даже других играх. Некоторые костюмы вполне оригинальные разработки, которых фанаты франшизы раньше не видели.

Сейчас игра доступна только для PlayStation 5. Ожидается, что игра также выйдет на ПК, однако произойдет это гораздо позже. Стоимость игры составляет 2 299 грн.

Стоимость игры Marvel's Spider-Man 2. Фото: скриншот

Напомним, еще в марте разработчик видеоигр Lesser Evil Games создал игру-симулятор Death from Above, действие которой происходит во время войны России против Украины. Игроки выступят в роли украинского оператора беспилотника, борющегося с российскими силами.