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Google использует потрясающее количество воды для ИИ: чем это вредно

29 июля 2023 13:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Google использует потрясающее количество воды для ИИ: чем это вредно
ИТ-серверы. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время потребление воды Google стремительно растет, поскольку продолжается продвижение в энергоемкий мир искусственного интеллекта. За 2022 год компания уже использовала на 20% больше воды, чем в 2021 году, и это не положительно влияет на экологию.

Об этом пишет The Byte.

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Отмечается, что согласно экологическому отчету технического гиганта за 2023 год, в прошлом году компания использовала астрономические 5,6 миллиарда галлонов воды, что на 20% больше, чем в 2021 году. Это, вероятно, в значительной степени объяснимо растущими усилиями Google по искусственному интеллекту, поскольку обучение этих алгоритмов в больших центрах обработки данных потребляет огромное количество энергии, а также огромное количество воды для охлаждения.

"Это неудачное использование воды, особенно учитывая, что ее дефицит превращается в неотложную глобальную проблему, в частности на Западном побережье, где базируется технологический гигант", — подчеркивают в издании.

Ситуация настолько ухудшилась, что запланированный центр обработки данных Google в Аризоне перешел на "технологию воздушного охлаждения" из-за дефицита воды в этом районе, сообщает Insider.

Компания Google обещает использовать воду для охлаждения своих систем более экономно.

Напомним, что недавно Google анонсировал новые функции в Chrome для iOS и iPadOS.

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