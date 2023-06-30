Google отреагировал на закон Канады о новостях в Интернете

Компания Google. Фото: pixabay

Google будет блокировать новости на своей платформе вслед за Facebook и Instagram. Такое решение приняли из-за закона, который принял Сенат Канады по поводу новостей в Интернете.

Об этом пишет BBC.

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Что произошло

На прошлой неделе Канада приняла закон об онлайн-новостях, по которому такие платформы, как Google и Meta (Facebook, Instagram), должны заключать соглашения с поставщиками новостей и платить им за их контент. Законопроект начнет действовать через полгода.

В Канадском правительстве заявили, что благодаря новому законодательству будет обеспечена справедливая компенсация содержащим проблемы новостным СМИ и утверждали, что это нужно "для повышения справедливости на канадском рынке цифровых новостей".

По информации независимого бюджетного надзорного органа Канады, новостные издания будут иметь возможность получать около 249 млн долларов в год от соглашений, предусмотренных новым законом.

Как отреагировала компания Google на закон

Как отметили у Google и Meta, такие предложения не могут принять их бизнес. В компаниях в течении нескольких месяцев сообщали о вероятной остановке доступности новостей в Канаде, если закон не изменят.

По словам президента по глобальным вопросам Google Кента Уокера, закон нетрудоспособен, поэтому компания не верит в то, что регулятивный процесс позволит решить структурные проблемы с законодательством.

"Теперь мы сообщили правительству, что когда закон вступит в силу, нам, к сожалению, придется удалить ссылку на канадские новости из наших продуктов Search, News and Discover в Канаде", — отметил Уокер.

Напомним, Канада объявила о введении санкций против Министерства образования России и Генпрокуратуры РФ. В санкционный список попали еще ряд чиновников.