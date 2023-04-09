Компания Google отправила случайным пользователям своей программы гонорары: детали

Google Pay. Фото: google.com

Компания Google случайно отправила деньги обычным пользователям своей программы, которые должны были получить работники в качестве гонораров за тестирование системы денежных переводов. Некоторые получили единовременное вознаграждение, а другим средства пришли за несколько транзакций.

Об этом сообщает ArsTechnica, пишет "Главком".

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Это произошло из-за ошибки в системе, и Google прислала электронное письмо с извинениями и подробным объяснением ситуации.

В сообщении Google сообщает, что эти пользователи получили случайный кредит на свой счет Google Pay, который не предназначался для них, и описывает, как компания исправила эту ошибку. Тем, кто уже потратил или перевел деньги, Google говорит, что если компания не смогла отменить кредит, то пользователи могут оставить деньги у себя.

Эта ситуация может быть неприятной для Google, поскольку отправление денег неавторизованным пользователям может вызвать проблемы в будущем. Однако компания быстро и эффективно исправила ситуацию и своевременно уведомила пользователей об этой ошибке.

Напомним, что 4 апреля десятки сотрудников Google устроили забастовку в лондонском офисе компании после спора о сокращении. В январе материнская компания Alphabet (GOOGL.O), объявила, что увольняет 12 000 работников по всему миру, что эквивалентно 6% ее глобальной рабочей силы.