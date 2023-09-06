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Google презентовал новый логотип Android

6 сентября 2023 19:37
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Google презентовал новый логотип Android
Браузер Google в смартфоне. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Корпорация Google представила свежий дизайн логотипа своей ОС Android, обогатив его 3D-элементами. Количество устройств на базе Android превысило 3 миллиарда, что послужило поводом для обновления стиля. 

Об этом говорится в блоге компании.

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"По мере роста Android и с учетом огромного числа устройств, работающих на нашей платформе, мы решили пересмотреть наш подход к дизайну. Главная цель — отразить философию Android, основанную на принципах открытости, постоянном обновлении и доступности для всех", — говорится в заявлении.

Основной акцент был сделан на том, чтобы новый дизайн подчеркивал индивидуальность и свободу пользователей. В компании уточнили, что разработчики обновили визуальную концепцию, опираясь на принципы Material design и цветовую гамму Google. "Новый робот Android теперь будет больше взаимодействовать с обществом, отражая его разнообразие", — сообщили в Google.

Кроме того, были внесены изменения, чтобы укрепить связь между Android и Google. Корпорация отказалась от написания android маленькими буквами, сделав первую букву "A" заглавной.

"Это придает логотипу больше значимости, особенно когда он находится рядом с логотипом Google", — уточнили в компании.

В новом дизайне робот Android стал более ярким и выразительным элементом.

"Лицо робота Android — Багдроид — теперь демонстрирует больше характера и объемности. Мы хотели, чтобы он был таким же живым, как и операционная система. Кроме того, мы изменили его форму, чтобы робот гармонично выглядел как в цифровом, так и в реальном мире", — добавили создатели.

Новий логотип Android
Новий логотип Android. Фото:  blog.google

Напомним, что команда бенчмарка AnTuTu обновила свои рейтинги самых лучших Android-смартфонов по соотношению цены и производительности. Она составила пять топов.

Также мы писали, что смартфоны начинают работать медленно, в частности через переполненную память устройства. Чтобы избавиться от этих дефектов в работе, нужно чистить основные накопители ненужной информации.

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