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Google представила бета-версию Android 14: что изменилось в системе

13 апреля 2023 14:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Google представила бета-версию Android 14: что изменилось в системе
Смартфон на операционной системе Android. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Google представила первую общедоступную бета-версию Android 14. Операционная система содержит ряд полезных изменений, расширяющих возможности взаимодействия пользователя с мобильной платформой.

Об этом сообщает Униан.

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Подробности

Одним из перемен стала более заметная стрелка жеста "Назад" в стоковом интерфейсе ОС. Она стилистически дополняет общую тему или обои.

Google также изменила меню "Поделиться". Пользователи смартфонов на Android смогут добавлять в него дополнительные действия для своих продуктов.

Еще одно нововведение заключается в возможности приложений ограничивать доступ служб специальных возможностей к конфиденциальным данным. Это предотвращает утечку информации и снижает вероятность выполнения ошибок.

У Android 14 изменились иконки, визуальные эффекты, а также появились новые обои и звуки. Энергоэффективность операционной системы была улучшена.

Напомним, компания Realme первой среди производителей Android-смартфонов создала решения, копирующие концепцию Dynamic Island во флагманских iPhone 14. И теперь компания официально представила смартфон Realme C55 с такой функцией.

Также мы писали, что осенью этого года компания Apple представит самый дорогой смартфон в своей истории. За телефон iPhone 15 Ultra с титановым корпусом придется заплатить около 105 тысяч гривен.

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