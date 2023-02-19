В Google Chrome появились режимы экономии памяти и энергопотребления

В новой версии браузера Google Chrome появились функции режима экономии оперативной памяти. Функция публично тестировалась с декабря прошлого года.

Инструкция по включению этой функции появилась на сайте Поддержки Google.

Для чего функции

Функция "Экономия памяти" автоматически освобождает память, потребляемую неактивными вкладками: при повторном переходе к такой вкладке страница перезагрузится. В Google говорят, что с этой функцией Хром использует до 30% меньше памяти.

Также в Chrome появился энергосберегающий режим, который в первую очередь будет актуален для владельцев ноутбуков. Он ограничивает фоновую активность и понижает качество эффектов, также понижает частоту кадров в видео, тем продлевая время работы ноутбука без подзарядки.

Как включить

Обе функции "Режим энергосбережения" и "Экономия памяти" включены по умолчанию. Их можно отключить (и включить назад) в настройках Chrome.

Напомним, ранее стало известно, что Google уже совсем скоро окончательно прекратит обновлять версию своего браузера Chrome на устаревших версиях Windows. Это касается Windows 7 и Windows 8.1.