В Google Chrome появились режимы экономии памяти и энергопотребления

Google облегчил нагрузку в браузере Chrome: как сэкономить память и энергопотребление
В новой версии браузера Google Chrome появились функции режима экономии оперативной памяти. Функция публично тестировалась с декабря прошлого года.
Инструкция по включению этой функции появилась на сайте Поддержки Google.
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Для чего функции
Функция "Экономия памяти" автоматически освобождает память, потребляемую неактивными вкладками: при повторном переходе к такой вкладке страница перезагрузится. В Google говорят, что с этой функцией Хром использует до 30% меньше памяти.
Также в Chrome появился энергосберегающий режим, который в первую очередь будет актуален для владельцев ноутбуков. Он ограничивает фоновую активность и понижает качество эффектов, также понижает частоту кадров в видео, тем продлевая время работы ноутбука без подзарядки.
Как включить
Обе функции "Режим энергосбережения" и "Экономия памяти" включены по умолчанию. Их можно отключить (и включить назад) в настройках Chrome.
Напомним, ранее стало известно, что Google уже совсем скоро окончательно прекратит обновлять версию своего браузера Chrome на устаревших версиях Windows. Это касается Windows 7 и Windows 8.1.