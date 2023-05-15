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Google будет отдельно отмечать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом

15 мая 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Google будет отдельно отмечать изображения, сгенерированные искусственным интеллектом
Логотип Google и искусственный интеллект. Фото: REUTERS/Dado Ruvic
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Компания Google анонсировала две новые функции, касающиеся поиска изображений, сгенерированных нейросетями, чтобы уменьшить распространение дезинформации. Их запустят уже в ближайшие месяцы.

Об этом пишет Bloomberg.

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Первое новое дополнение будет содержать информацию о том, когда Google впервые проиндексировала изображения, где они впервые появились и в каких местах еще были размещены.

Это, в частности, поможет фактчекингу узнавать, использовался ли медиафайл в кампаниях по дезинформации.

В перспективе инструмент может помочь в случаях, когда соцсети распространяют ложный контент, выдавая его за реальность — например, "фото" Папы Франциска в пуховой куртке от Balenciaga или Трампа и Байдена, "дружески улыбающиеся" друг другу.

Для использования инструмента необходимо нажать на три точки на изображении в результатах поиска Google или выполнить поиск по изображению в Google Lens. Сначала инструмент будет доступен только в США и на английском языке.

Вторая новая функция будет гарантировать, что все ИИ-изображения компании будут разметки в оригинальном файле, которая предоставит пользователям контекст о нем. Создатели также смогут добавлять пометки к собственным изображениям, созданным искусственным интеллектом. Midjourney, Shutterstock и несколько других компаний уже приняли предложение Google.

Напомним, недавно соучредитель Apple и создатель Siri Стив Возняк предупредил, что искусственный интеллект может использоваться в плохих целях и усложнить обнаружение мошенничества и дезинформации. По мнению Возняка, контент, созданный с помощью ИИ, должен маркироваться.

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