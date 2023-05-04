Google добавит синие галочки для пользователей Gmail

Логотип Google виден в офисе на Манхэттене, Нью-Йорк. Фото: Reuters

Компания Google сообщила о внедрении синей галочки в электронной почте Gmail. Это поможет отличить сообщения законных пользователей от посылающих мошенники.

Об этом сообщается в пресс-службе Google.

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Синяя галочка в Gmail

Отмечается, что Gmail покажет синюю галочку рядом с именем отправителя, чтобы подтвердить его личность и помочь пользователям определить, является ли электронное письмо законным или мошенническим.

"Теперь, основываясь на этой функции, пользователи будут видеть значок галочки для отправителей, принявших BIMI. Это поможет пользователям идентифицировать сообщения от законных отправителей, а не от тех, кто выдает себя за других", — говорится в сообщении.

В Google заявили, что проверка подлинности электронной почты может помочь пользователям и системам безопасности "обнаруживать и останавливать спам", а также позволяет отправителям "использовать доверие к своему бренду".

Компания объясняет, что эта функция поможет подтвердить идентификацию отправителя, что поможет избежать мошенничества и других проблем безопасности.

"Синяя галочка" для пользователей будет бесплатной.

Напомним, Google недавно представил новый метод доступа к аккаунтам с помощью ключей доступа. Эти ключи доступа позволяют пользователям входить в систему с помощью отпечатка пальца, распознавания лица или PIN-кода для разблокировки компьютера или мобильного устройства.