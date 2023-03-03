Глава отдела Apple iCloud решил уволиться: почему для компании это станет серьезным вызовом
Топовый менеджер Apple Inc. Майкл Эббот, возглавлявший разработку сервисов iCloud, IMessage и FaceTime решил уволиться. Он покинет компанию в апреле 2023 года.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимов, которые работают в компании Apple.
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Apple стремительно теряет топ-менеджмент
Майкл Эббот станет вторым работником, работавшим в звене топменеджмент и вице-президент отделов компании. По словам сотрудников компании, которые осведомлены о ситуации, решение Майкла об увольнении станет испытанием, поскольку именно он отвечает за службу iCloud.com, iCloud Mail, а также новые функции, такие как шифрование данных iCloud. Кроме того, он управляет платформой компании, поддерживающей iCloud, ключевые коммуникационные сервисы, функцию "Найти меня" и экстренный SOS на iPhone.
"Облачные" сервисы были ранее щедро проинвестированы для стабильной работы, однако недавно Apple Inc. существенно сократила расходы на оплату серверов, обеспечивающих их функционирование. Майкл Эббот и его подопечные напрямую контролировали заполненность серверов, чтобы оптимизировать их для Apple.
Кроме того, в команду прилагалось несколько новых работников, которые должны укрепить компанию. Но, вероятно, им не удалось установить контакт между собой.
Известно, что Майкл Эббот занимал пять лет. Он присоединился к Apple в 2018 году, после того как работал инвестором в гиганте венчурного капитала Kleiner Perkins и руководителем Twitter Inc., Microsoft Corp. и Palm.
Компания Apple недавно потеряла руководителей, которые отвечали за промышленный дизайн, ее онлайн-магазин, информационные системы, закупки и части подразделений разработки аппаратного и программного обеспечения.
Напомним, портал 9to5Mac опубликовал эксклюзивные рендеры iPhone 15. Они основываются на компьютерном моделировании.