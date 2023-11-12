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Гаджет, который может заменить смартфон — новое изобретение Apple

12 ноября 2023 09:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Гаджет, который может заменить смартфон — новое изобретение Apple
Гаджет AI Pin. Фото: Humane
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Компания Humane AI, основатели которой являются выходцами из Apple, представили новую разработку Humane Ai Pin. Этот небольшой по размеру гаджет легко крепится к одежде и производит сбор данных с помощью встроенной камеры. Появились прогнозы, что в будущем изобретение сможет заменить смартфон.

Об этом сообщает The Verge.

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По информации издания, гаджет состоит из квадратного корпуса и аккумуляторного блока, которые можно прикрепить к одежде или другим поверхностям с использованием магнитов. Отмечается, что он работает на процессоре Snapdragon. При этом разработчики не раскрывают модель устройства.

У AI Pin есть динамик, камера, датчики глубины и движения, но на нем отсутствует дисплей. Он управляется только с помощью голоса. Также речь идет о встроенном мини-проекторе в корпус устройства, который способен транслировать информацию на внешние поверхности, включая ладонь. Прикосновением, в частности, можно активировать включение аудио и видеозаписи.

Основные функции AI Pin

Основной целью AI Pin является подключение к искусственным интеллектам через программное обеспечение AI Mic. Одной из основных функций является доступ к ChatGPT. Устройство предоставляет доступ к стандартным функциям нейросетей, таким как написание сообщений в стиле владельца, анализ пищевой ценности по фотографии и другим. По словам разработчиков, операционная система Cosmos автоматически посылает запросы пользователя к нужным инструментам.

"AI Pin — полностью автономное устройство, не требующее синхронизации со смартфоном. Его стоимость — 700 долларов, с дополнительной ежемесячной подпиской 24 доллара, включающей номер телефона в сети T-Mobile, облачное хранилище и безлимитный доступ к искусственному интеллекту", — отмечают в издании.

Заказать такой гаджет можно будет уже с 16 ноября, а поставки начнутся в начале 2024 года.

Напомним, в следующем году стандартные iPad, iPad Pro, Mini и Air получат значительные обновления. В частности, будут существенно изменены будущие модели iPad Pro.

Также в будущих телефонах Apple появится новая кнопка на корпусе. Вероятно, она будет во всех моделях, а не только в iPhone 16 Pro.

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