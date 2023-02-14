Компания Ford готовит масштабное сокращение работников: что известно

Ford сократит часть работников в Европе

Автопроизводитель Ford планирует сократить каждую девятую работу по разработке продуктов и администрированию по всей Европе. Такое решение было принято в рамках глобальной кампании по сокращению издержек и конкурентоспособности на рынке электромобилей.

Об этом сообщает Reuters.

Сколько человек будет уволено

Как рассказали в компании, всего будет сокращено около 3800 рабочих мест, в том числе 2300 на предприятиях автопроизводителя в Кельне и Аахене в Германии, 1300 в Великобритании и 200 в остальной Европе. В компании добавили, что планирует достичь сокращений с помощью добровольных увольнений.

В то же время глава рабочего совета компании Бенджамин Грушка сообщил на пресс-конференции, что автопроизводитель все же согласился не увольнять работников на своих заводах в Кельне и Аахене до конца 2032 года.

"Рабочие знают, что сокращенная модельная палитра в ближайшие годы означает меньше рабочих мест. Исключение операционных увольнений обеспечивает безопасность — мы никого не выгоняем", — сказал он.

Модернизация электроавтомобилей

Ford решил потратить 50 миллиардов долларов на электрификацию своего ассортимента, переходя на меньший модельный ряд с более высокими ценами, чтобы компенсировать рост затрат на производство электромобилей.

Главный финансовый директор Джон Лоулер в начале февраля предупредил, что в этом году американский автопроизводитель столкнется с более высокими затратами на 5 миллиардов долларов, и сказал, что компания будет "очень агрессивно" сокращать затраты на производство и сделки по поставкам.

Лоулер также сказал тогда, что производительность инженеров в Европе была на 25-30% ниже, чем должна быть.

Сколько инженеров останется в Европе

Американская группа покинет около 3400 инженеров в регионе, которые будут создавать ключевую технологию, предоставленную их американскими коллегами, и будут адаптировать ее к европейским потребителям, сообщил на пресс-конференции руководитель подразделения Ford в Германии Мартин Сандер.

Сокращения в Великобритании, составляющие каждого пятого работника, будут в основном в исследовательском центре автопроизводителя в Дантоне, на юго-востоке Англии.

Сокращения в Германии составляют около 12% рабочей силы.

Сандер добавил, что в стратегии электрификации автопроизводителя ничего не изменилось, и к 2030 году планируется предложить линейку полностью электрических легковых автомобилей, а к 2035 году парк полностью электрических автомобилей в Европе.

Европейский персонал Ford в последний раз сталкивался с волной сокращений рабочих мест в 2019 и 2020 годах, поскольку автопроизводитель стремился достичь 6% операционной рентабельности в регионе, цель не была достигнута из-за пандемии, а рентабельность налогооблагаемой прибыли в Европе за первые девять месяцев 2022 года всего 2,2% продаж.

Напомним, ранее сообщалось, что автомобильная компания Ford намерена выпускать мобильную скамейку, с помощью которой можно будет передвигаться. Разработкой этого проекта занимались британские студенты.