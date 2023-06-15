ФЛП можно будет закрыть за минуту: в "Дії" тестируют новую услугу
В четверг, 15 июня, на платформе "Дія" начали тестировать самую ожидаемую услугу для предпринимателей. Она позволит закрывать ФЛП всего за 1 секунду.
Об этом сообщили в Минцифры.
Новая услуга в "Дії"
"Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени. Набираем тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости", — говорится в сообщении.
Кто может присоединиться к тестированию
В ведомстве отметили, что присоединиться к тестированию могут:
- физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;
- предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.
Что изменилось
Отмечается, что с этой услугой ФЛП можно закрыть всего за секунду. Это не займет долгих ожиданий, ведь все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо просмотреть информацию и подписать.
Напомним, недавно мы писали, как восстановить утраченные документы в "Дії" всего за считанные минуты.