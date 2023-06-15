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ФЛП можно будет закрыть за минуту: в "Дії" тестируют новую услугу

15 июня 2023 21:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
ФЛП можно будет закрыть за минуту: в "Дії" тестируют новую услугу
Приложение "Дія" в смартфоне. Фото: google.com
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 15 июня, на платформе "Дія" начали тестировать самую ожидаемую услугу для предпринимателей. Она позволит закрывать ФЛП всего за 1 секунду.

Об этом сообщили в Минцифры.

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"Теперь не только открыть, но и закрыть ФЛП можно будет в несколько кликов. Никаких походов в госучреждения и заполнения заявлений, которые должны проверяться госрегистратором кучу времени. Набираем тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис при необходимости", — говорится в сообщении.

Кто может присоединиться к тестированию

В ведомстве отметили, что присоединиться к тестированию могут:

  • физические лица-предприниматели, имеющие РНОКПП;
  • предприниматели, использующие паспортные данные вместо карты налогоплательщика.

Что изменилось

Отмечается, что с этой услугой ФЛП можно закрыть всего за секунду. Это не займет долгих ожиданий, ведь все данные автоматически подтянутся из Единого государственного реестра (ЕГР). Необходимо просмотреть информацию и подписать.

Напомним, недавно мы писали, как восстановить утраченные документы в "Дії" всего за считанные минуты.

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