Федоров рассказал, сколько украинцев пользуются приложением "Дія"
Сегодня, 11 апреля, в приложении "Дія" зафиксировали рекордное количество пользователей. Уже 19 млн украинцев используют программу.
Об этом сообщил Михаил Федоров.
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"В приложении Дія — 19 млн пользователей! Плюс еще один миллион", — рассказал Федоров.
Он поблагодарил украинцев за веру и поддержку. По его словам, приложение "Дія" — это продукт, который принадлежит каждому из нас.
Напомним, в приложении государственных услуг "Дія" предлагают новую военную облигацию. Поскольку ОВГЗ посвящают разным городам, то на этот раз создали "Ялту".
Также мы писали, что в приложении "Дія" появилась электронная подпись международного стандарта. В настоящее время работает бета-тест в последнем обновлении приложения.
Добавим, Министерство цифровой трансформации Украины продолжает переводить предоставление государственных услуг в электронный формат. Так, на портале и в приложении госуслуг "Дія" украинцы могут оперативно, без лишней бюрократии, воспользоваться рядом сервисов. За год несокрушимости заработали 49 услуг.