Федоров рассказал, что завтра представят обновленную платформу "Дія.Освіта"
Завтра, 17 мая, Минцифры представят обновленную платформу "Дія.Освіта". Над ней министерство работало вместе с командой Gооglе.оrg и Фондом Восточная Европа.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
Платформа "Дія.Освіта"
Федоров отметил, что война изменила жизнь миллионов украинцев. Многим людям приходится начинать все сначала.
Министр цифровой трансформации подчеркнул, что украинцы не должны бояться перемен и пробовать себя в разных профессиях.
"Цель — повысить цифровую грамотность украинцев, помочь ВПЛ находить работу в новом регионе, прокачать уровень английского и заинтересовать молодежь в обучении через интерактивные форматы", — рассказал Федоров.
Он добавил, что "Дія.Освіта" была трансформирована в нечто большее.
Презентация обновленной платформы состоится 17 мая в 15:00.
Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о новой услуге в приложении "Дія" — возможности отмены шеринга автомобилей.
Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в приложении "Дія", позволяющей получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям программы, достигшим 14 лет.
Добавим, в Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".