Федоров рассказал, что завтра представят обновленную платформу "Дія.Освіта"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Завтра, 17 мая, Минцифры представят обновленную платформу "Дія.Освіта". Над ней министерство работало вместе с командой Gооglе.оrg и Фондом Восточная Европа.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Платформа "Дія.Освіта"

Федоров отметил, что война изменила жизнь миллионов украинцев. Многим людям приходится начинать все сначала.

Министр цифровой трансформации подчеркнул, что украинцы не должны бояться перемен и пробовать себя в разных профессиях.

"Цель — повысить цифровую грамотность украинцев, помочь ВПЛ находить работу в новом регионе, прокачать уровень английского и заинтересовать молодежь в обучении через интерактивные форматы", — рассказал Федоров.

Он добавил, что "Дія.Освіта" была трансформирована в нечто большее.

Презентация обновленной платформы состоится 17 мая в 15:00.

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил о новой услуге в приложении "Дія" — возможности отмены шеринга автомобилей.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации сообщило о новой услуге в приложении "Дія", позволяющей получить выдержку о несудимости. Эта услуга доступна всем пользователям программы, достигшим 14 лет.

Добавим, в Украине граждане, получающие пенсии, могут с помощью гаджетов сделать запрос на перерасчет выплат. Такая возможность доступна через портал государственных услуг "Дія".