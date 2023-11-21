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Федоров рассказал, как оставаться в сети во время возможных блекаутов

21 ноября 2023 15:59
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей
Как оставаться со стабильным интернет во время блекаутов
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Фейсбук Михаила Федорова.
51d910e9-c66f-45ed-cb6b-a051260cbd00 - Савинцев Сергей

Зимой Россия может снова ударить по энергетической инфраструктуре Украины, поэтому в стране могут начаться перебои с электроснабжением и, соответственно, интернет-соединением. Однако украинские провайдеры имеют возможность подключиться к технологии, позволяющей без света иметь интернет.

Как оставаться онлайн во время возможных блэкаутов, рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Украинские интернет-провайдеры могут переходить на энергосберегающие сети и готовиться к возможным отключениям.

"К сети по технологии xPON, которая обеспечивает интернет без света до 72 часов, подключились 158 тысяч новых абонентов. Советую каждому украинцу уже сейчас позаботиться об энергостойком интернете. Это основа вашей эффективности зимой", — написал Федоров.

Для этого нужно:

  • уточнить у собственного провайдера, готов ли он обеспечить интернет без света и сколько часов;
  • если ответ вас не устроит — найдите ближайшего и подайте заявку на подключение;
  • обеспечить Wi-Fi-роутер бесперебойным питанием
скрин федоров
Скриншот. ТГ-канал Михаила Федорова.

Ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о новом украинском дроне Backfire, вошедшем в оборонный кластер Brave1.

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