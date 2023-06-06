Эмоциональный и умный: что делает с железом ChatGPT

Робот на основе ChatGPT. Фото: Скриншот

Ученые компании Engineered Arts захотели, чтобы машина могла вести "осознанный" диалог с человеком. Для этого они подключили робота Ameca к нейросети от OpenAI.

Результат просто ошеломил ученых. Об этом пишет издание The Verge.

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Они признаются, что благодаря чат-боту ChatGPT, андроид отвечает на вопросы. Кроме того, инженеры оснастили робота мышцами. Это все создало незаурядный эффект: робот фактически превратился в живое существо с эмоциями и движениями.

"Удивительно, какие простые вещи можно сделать, чтобы машина выглядела умной", — заявил генеральный директор Engineered Arts Уилл Джексон.

Как выяснилось, робот легко распознает сарказм и шутку, имеет свои "воспоминания" и позицию. Ему предложили "убить всех людей", на это ответ был однозначным — нет.

Напомним, физик и эксперт по искусственному интеллекту из Массачусетского технологического института Макс Тегмарк рассказал, что люди несут ответственность за вымирание многих видов животных. По его словам, когда искусственный интеллект станет умнее, людей ждет такая же участь.