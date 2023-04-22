Электросамолеты уже не за горами: ученые рассказали о новой технологии

Пассажиры в салоне самолета. Фото: Unsplash

Исследования показывают, что электросамолёты могут стать реальностью в ближайшее время. Пока что новая технология находится на стадии разработки.

Об этом сообщает Portaltele.

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Конструкция электросамолетов

Главным недостатком электросамолетов является ограниченная плотность энергии аккумуляторов по сравнению с реактивным топливом. Однако ученые работают над тем, чтобы увеличить радиус действия и повысить эффективность "батареи".

Экологические и экономические преимущества электросамолетов подпитывают интерес и инвестиции в эту технологию, например, такие авиакомпании, как Airbus, Boeing и Rolls-Royce финансируют развитие этой технологии.

Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL) выпустил новую батарею, которая может питать пассажирские электросамолеты. Она содержит конденсированный электролит, что позволяет сохранять энергию на более высоком уровне плотности, чем традиционные батареи — до 500 Вт-ч энергии на каждый килограмм своего веса.

Когда появятся электросамолеты

CATL сообщает, что работает над уменьшением влияния производства своих аккумуляторов на климат и планирует к 2025 году достичь нейтральности углерода на своих производственных площадках, а к 2035 году — на всех этапах производства аккумуляторов.

Несмотря на то, что разработка электросамолетов занимает немало времени и преодоление многих помех до конечного результата, CATL уверена, что технология, лежащая в основе ее аккумуляторов, является значительным прорывом в науке и позволит производить электросамолеты.

Напомним, что недавно стало известно, что украинская авиакомпания SkyUp подписала контракт с государственным авиационным предприятием "Украина" по перевозке первых лиц государства. Такие перелеты они будут совершать до конца 2023 года. По условиям договора местом предоставления услуг может быть аэропорт "Борисполь".