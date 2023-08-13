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Эксперт назвал лучшее время для покупки iPhone

13 августа 2023 13:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Эксперт назвал лучшее время для покупки iPhone
Покупка iPhone. Фото: finans.dk
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

До конца сентября 2023 года ожидается анонс смартфонов линейки iPhone 15, которые планирует выставить на прилавки компания Apple. Однако специалисты рекомендуют терпеливо дождаться весны 2024 года перед тем, как совершить покупку.

Об этом сообщил журналист издания 9to5Mac.

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По словам эксперта, примерно через полгода после официального анонса компания может предложить дополнительные варианты и свежий цвет для iPhone 15. К тому же исторически к этому времени начинаются первые скидки на свежевыпущенные модели.

Еще одним аргументом в пользу ожидания является потенциальная замена порта Lightning на USB-C в новых моделях, что может потребовать дополнительные затраты на аксессуары.

С другой стороны, с выходом iPhone 15 компания может прекратить продажи моделей iPhone 12, 13 mini, 14 Pro и 14 Pro Max. Это может привести к нехватке этих моделей к концу года. Несмотря на это, ожидается, что стоимость упомянутых смартфонов упадет после релиза новинки.

Напомним, что новые iPhone 15 поступят в продажу уже 22 сентября. Официальный анонс смартфонов состоится 12 или 13 сентября.

Обозреватель из Bloomberg известен своими инсайдерскими сведениями, которые почти всегда подтверждаются. По его словам, официальный анонс iPhone 15 состоится 12 или 13 сентября — вторник или среда. Обычно компания Apple проводит мероприятия в эти дни недели.

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