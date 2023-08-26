Джон Сина озвучит персонажа в известной файтинг-игре

Американский реслер и актер Джон Сина. Фото: Britannica

Франшиза Mortal Kombat имеет длинную историю представления гостевых персонажей. Будущая Mortal Kombat 1 не станет исключением. Американский реслер и актер Джон Сина озвучит своего персонажа.

Об этом сообщает GamingBolt.

Читайте также:

Джон Сина в Mortal Kombat 1

После релиза игры персонажи Peacemaker из DC, Omni-Man из Invincible и Homelander из The Boys появятся в виде дополнений. Антигерои будут воспроизводить внешний вид своих телевизионных аналогов, а также их озвучат настоящие актеры.

Глава NetherRealm Studios Эд Бун рассказал, что Джон Сина, исполняющий роль Миротворца во вселенной DC, озвучит своего персонажа в Mortal Kombat 1.

Также известно, что персонажа Omni-Man озвучит Джей К. Симмонс.

Релиз Mortal Kombat 1 запланирован на 19-е сентября для PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC.

Напомним, в популярной игре Cyberpunk 2077 появится украинский язык. Пока это будет текстовый перевод, об озвучке на украинском речь не идет.

Также мы писали, что в Microsoft обновят свой известный графический редактор Paint. Это приложение будет иметь больше возможностей и делать много функций пользователя.