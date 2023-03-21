Duolingo работает над новым приложением, которое будет обучать музыке
Компания Duolingo, владеющая популярным приложением для изучения языков, работает над еще одним проектом — по овладению музыкой.
Об этом пишет Tech Crunch.
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Что известно
Журналисты обнаружили, что компания ищет учителя по музыке, имеющему теоретические знания и практический опыт преподавания. Вакансия размещена на сайте Duolingo. Компания также приглашала внештатного консультанта по музыкальным произведениям и обучающим программам, но заявки на эту должность уже не принимают.
В описании вакансий указано, что новое приложение будет учить основным понятиям теории музыки с помощью популярных песен и преподавателей.
Авторы публикации предполагают, что таким образом компания Duolingo проводит диверсификацию, чтобы продолжить расти в будущем.
Отметим, что приложением Duolingo для изучения языков пользуются 500 миллионов человек. Согласно последним квартальным отчетам, в прошлом году компании удалось удвоить платную пользовательскую базу. Ее общий доход в 2022 году также почти удвоился и достиг $369,5 миллиона.
Что известно о Duolingo
Duolingo — электронная платформа для изучения языка и краудсорсингового перевода текста с платным и бесплатным видами аккаунтов. Сервис разработан так, что на уроках пользователи помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы.
Процесс обучения в Duolingo сочетает различные методы, такие как:
- прослушивание произношения,
- чтение предложений,
- разговор с языковыми ботами и запись произношения ученика,
- формирование фраз,
- упорядочение слов,
- поиск изображений для слов.
Напомним, в 2022 году украинский язык стал самым популярным в известной программе для изучения языков Duolingo. Ее начали изучать во многих странах с начала полномасштабного вторжения.
Украинский язык быстрее всего развивался в странах, далеких от войны, в частности в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также среди соседей Украины.