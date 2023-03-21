Duolingo работает над новым приложением, которое будет обучать музыке

Приложение будет обучать основным понятиям теории музыки с помощью популярных песен и преподавателей

Компания Duolingo, владеющая популярным приложением для изучения языков, работает над еще одним проектом — по овладению музыкой.

Об этом пишет Tech Crunch.

Что известно

Журналисты обнаружили, что компания ищет учителя по музыке, имеющему теоретические знания и практический опыт преподавания. Вакансия размещена на сайте Duolingo. Компания также приглашала внештатного консультанта по музыкальным произведениям и обучающим программам, но заявки на эту должность уже не принимают.

В описании вакансий указано, что новое приложение будет учить основным понятиям теории музыки с помощью популярных песен и преподавателей.

Авторы публикации предполагают, что таким образом компания Duolingo проводит диверсификацию, чтобы продолжить расти в будущем.

Отметим, что приложением Duolingo для изучения языков пользуются 500 миллионов человек. Согласно последним квартальным отчетам, в прошлом году компании удалось удвоить платную пользовательскую базу. Ее общий доход в 2022 году также почти удвоился и достиг $369,5 миллиона.

Что известно о Duolingo

Duolingo — электронная платформа для изучения языка и краудсорсингового перевода текста с платным и бесплатным видами аккаунтов. Сервис разработан так, что на уроках пользователи помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы.

Процесс обучения в Duolingo сочетает различные методы, такие как:

прослушивание произношения,

чтение предложений,

разговор с языковыми ботами и запись произношения ученика,

формирование фраз,

упорядочение слов,

поиск изображений для слов.

Напомним, в 2022 году украинский язык стал самым популярным в известной программе для изучения языков Duolingo. Ее начали изучать во многих странах с начала полномасштабного вторжения.

Украинский язык быстрее всего развивался в странах, далеких от войны, в частности в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также среди соседей Украины.