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Duolingo работает над новым приложением, которое будет обучать музыке

21 марта 2023 22:45
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Приложение будет обучать основным понятиям теории музыки с помощью популярных песен и преподавателей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Компания Duolingo, владеющая популярным приложением для изучения языков, работает над еще одним проектом — по овладению музыкой.

Об этом пишет Tech Crunch.

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Что известно

Журналисты обнаружили, что компания ищет учителя по музыке, имеющему теоретические знания и практический опыт преподавания. Вакансия размещена на сайте Duolingo. Компания также приглашала внештатного консультанта по музыкальным произведениям и обучающим программам, но заявки на эту должность уже не принимают.

В описании вакансий указано, что новое приложение будет учить основным понятиям теории музыки с помощью популярных песен и преподавателей.

Авторы публикации предполагают, что таким образом компания Duolingo проводит диверсификацию, чтобы продолжить расти в будущем.

Отметим, что приложением Duolingo для изучения языков пользуются 500 миллионов человек. Согласно последним квартальным отчетам, в прошлом году компании удалось удвоить платную пользовательскую базу. Ее общий доход в 2022 году также почти удвоился и достиг $369,5 миллиона.

Что известно о Duolingo

Duolingo — электронная платформа для изучения языка и краудсорсингового перевода текста с платным и бесплатным видами аккаунтов. Сервис разработан так, что на уроках пользователи помогают переводить веб-сайты, статьи и другие документы.

Процесс обучения в Duolingo сочетает различные методы, такие как:

  • прослушивание произношения,
  • чтение предложений,
  • разговор с языковыми ботами и запись произношения ученика,
  • формирование фраз,
  • упорядочение слов,
  • поиск изображений для слов.

Напомним, в 2022 году украинский язык стал самым популярным в известной программе для изучения языков Duolingo. Ее начали изучать во многих странах с начала полномасштабного вторжения.

Украинский язык быстрее всего развивался в странах, далеких от войны, в частности в Аргентине, Японии и Вьетнаме, а также среди соседей Украины.

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