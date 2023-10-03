Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow ГП "Антонов" договорился с французской компанией производить дроны Aarok MALE arrow

ГП "Антонов" договорился с французской компанией производить дроны Aarok MALE

3 октября 2023 18:17
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ГП "Антонов" договорился с французской компанией производить дроны Aarok MALE
Дрон Aarok MALE. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Недавно украинское предприятие "Антонов" и французская фирма Turgis & Gaillard обговорили совместное создание БпЛА Aarok MALE. Во время визита французского министра обороны Себастьена Лекорню в Киев на прошлой неделе было заключено соответствующее соглашение. 

Об этом сообщает La Tribune.

Читайте также:

Что известно про беспилотник Aarok MALE

Сообщается, что Aarok MALE — безэкипажный аппарат, впервые продемонстрированный в июне текущего года на выставке в Париже, получил оценки как один из наиболее выдающихся ударно-разведывательных дронов в истории Франции.

Этот беспилотник обладает массой в 2,5 тонны и способен перевозить до 3 тонн груза, включая топливо, ракеты и разведывательную электронику. Одними из отличительных характеристик данного аппарата являются способность взлетать и садиться на неровной поверхности, управляться из любой геолокации и быть быстро развернутым при использовании тактического транспортного воздушного судна.

Издание также уточняет, что для Украины планируется производство адаптированной и более экономичной модели данного БпЛА.

Напомним, что Вооруженным Силам Украины будет помогать уничтожать врага подводный беспилотник "Маричка". Он способен поразить объекты портовой инфраструктуры, подводные и надводные цели.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:53 Жена подала в суд на нардепа-силача Василия Вирастюка: причины

Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

None

Выборы в Польше: ловушка, игра на национализме и драма власти

Новость с фото

00:29В Киеве прогремел сильный взрыв: что известно

Новость с видео

12:45 Тину Кароль в откровенном платье пристыдили за неудачный образ: "Чего кривлять?"

23:02В Киеве раздался взрыв: что известно

Новость с видео

19:13В Севастополе раздались мощные взрывы

Новость с фото

00:17 СМИ узнали имя мужчины, который катался с блогершей Красновой во время комендантского часа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз