ГП "Антонов" договорился с французской компанией производить дроны Aarok MALE

Дрон Aarok MALE. Фото: скриншот

Недавно украинское предприятие "Антонов" и французская фирма Turgis & Gaillard обговорили совместное создание БпЛА Aarok MALE. Во время визита французского министра обороны Себастьена Лекорню в Киев на прошлой неделе было заключено соответствующее соглашение.

Об этом сообщает La Tribune.

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Сообщается, что Aarok MALE — безэкипажный аппарат, впервые продемонстрированный в июне текущего года на выставке в Париже, получил оценки как один из наиболее выдающихся ударно-разведывательных дронов в истории Франции.

Этот беспилотник обладает массой в 2,5 тонны и способен перевозить до 3 тонн груза, включая топливо, ракеты и разведывательную электронику. Одними из отличительных характеристик данного аппарата являются способность взлетать и садиться на неровной поверхности, управляться из любой геолокации и быть быстро развернутым при использовании тактического транспортного воздушного судна.

Издание также уточняет, что для Украины планируется производство адаптированной и более экономичной модели данного БпЛА.

Напомним, что Вооруженным Силам Украины будет помогать уничтожать врага подводный беспилотник "Маричка". Он способен поразить объекты портовой инфраструктуры, подводные и надводные цели.