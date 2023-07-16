Tesla построила первую модель электромобиля Cybertruck

Сотрудники компании Tesla и первая модель электромобиля Cybertruck. Фото: Tesla\Twitter

Компания Tesla представила первый пикап Cybertruck после двух лет задержки. Электромобиль был построен на заводе в Остине (штат Техас).

Об этом сообщила компания Tesla в Twitter.

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Tesla построила пикап Cybertruck

"Первый Cybertruck, построенный на Giga Texas", — подписали пост в компании (Giga — завод Tesla в Остине, Техас).

First Cybertruck строительство в Giga Texas! 🤠 pic.twitter.com/ODRhHVsd0t — Tesla (@Tesla) 15 July 2023

Задержка строительства

Впервые пикап представил основатель компании Tesla Илон Маск в 2019 году. Тогда по неизвестным причинам производство электромобиля было перенесено.

Однако уже в прошлом году Макс заявил, что причиной задержки стал дефицит поставщиками необходимых компонентов. Поэтому запуск Cybertruck перенесли на 2023 год.

Известно, что Cybertruck может стать конкурентом электрических пикапов Ford Motor (FN) и Rivian Automotive (RIVN.O) на рынке.

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