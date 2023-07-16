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Долгожданный Cybertruck: компания Tesla построила первую модель электромобиля

16 июля 2023 14:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Tesla построила первую модель электромобиля Cybertruck
Сотрудники компании Tesla и первая модель электромобиля Cybertruck. Фото: Tesla\Twitter
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Компания Tesla представила первый пикап Cybertruck после двух лет задержки. Электромобиль был построен на заводе в Остине (штат Техас).

Об этом сообщила компания Tesla в Twitter.

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Tesla построила пикап Cybertruck

"Первый Cybertruck, построенный на Giga Texas", — подписали пост в компании (Giga — завод Tesla в Остине, Техас).

 

Задержка строительства

Впервые пикап представил основатель компании Tesla Илон Маск в 2019 году. Тогда по неизвестным причинам производство электромобиля было перенесено.

Однако уже в прошлом году Макс заявил, что причиной задержки стал дефицит поставщиками необходимых компонентов. Поэтому запуск Cybertruck перенесли на 2023 год.

Известно, что Cybertruck может стать конкурентом электрических пикапов Ford Motor (FN) и Rivian Automotive (RIVN.O) на рынке.

Напомним, в Швеции представили суперкар Koenigsegg Gemera, способный разогнаться до невиданной скорости — более 350 км/ч, к тому же авто может за три секунды разогнаться до 100 км/ч. Это будет самый быстрый четырехместный автомобиль в мире.

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