Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow Приложение ChatGPT уже доступно для Android arrow

Приложение ChatGPT уже доступно для Android

26 июля 2023 04:28
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Приложение ChatGPT уже доступно для Android
Приложение ChatGPT в онлайн-магазине Google Play. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Компания OpenAI заявила, что теперь ChatGPT доступен для ОС Android, и его можно загрузить в онлайн-магазине Google Play. Правда, пока что приложение имеет географические ограничения.

Об этом OpenAI сообщает в Twitter.

Читайте также:

ChatGPT доступен для Android

"ChatGPT для Android теперь доступен для загрузки в США, Индии, Бангладеш и Бразилии", — говорится в сообщении OpenAI.

На следующей неделе приложение ChatGPT можно будет скачать и из других регионов. А пока можно подписаться на получение уведомлений об этом в Google Play.

"Эта официальная бесплатная программа синхронизирует вашу историю на всех устройствах и предоставляет новейшие улучшения моделей от OpenAI", — говорится в описании приложения.

Интерфейс приложения для Android — ChatGPT. Фото: OpenAI

Напомним, что компания Apple разрабатывает свою модель искусственного интеллекта — Apple GPT, которой уже активно пользуются работники внутри компании. Таким образом, Apple стремится конкурировать с ведущим разработчиком в области ИИ — OpenAI.

Также мы сообщали, что компания Meta заявила, что выпускает аналог ChatGPT — новую версию модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

14:20 Жесткий вылов военнообязанных: юрист указал на новый трюк работников ТЦК

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

None

Спецпроект "Герои в тылу": как Борис Тодуров спасал сердца под светом фонаря

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

00:43 "Это моя бабушка": уклонисты придумали новый способ пересечения границы

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз