Приложение ChatGPT уже доступно для Android

Приложение ChatGPT в онлайн-магазине Google Play. Фото: google.com

Компания OpenAI заявила, что теперь ChatGPT доступен для ОС Android, и его можно загрузить в онлайн-магазине Google Play. Правда, пока что приложение имеет географические ограничения.

Об этом OpenAI сообщает в Twitter.

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ChatGPT доступен для Android

"ChatGPT для Android теперь доступен для загрузки в США, Индии, Бангладеш и Бразилии", — говорится в сообщении OpenAI.

ChatGPT for Android is now available for download in the US, India, Bangladesh, and Brazil! We plan to expand the rollout to additional countries over the next week. https://t.co/NfBDYZR5GI — OpenAI (@OpenAI) July 25, 2023

На следующей неделе приложение ChatGPT можно будет скачать и из других регионов. А пока можно подписаться на получение уведомлений об этом в Google Play.

"Эта официальная бесплатная программа синхронизирует вашу историю на всех устройствах и предоставляет новейшие улучшения моделей от OpenAI", — говорится в описании приложения.

Интерфейс приложения для Android — ChatGPT. Фото: OpenAI

Напомним, что компания Apple разрабатывает свою модель искусственного интеллекта — Apple GPT, которой уже активно пользуются работники внутри компании. Таким образом, Apple стремится конкурировать с ведущим разработчиком в области ИИ — OpenAI.

Также мы сообщали, что компания Meta заявила, что выпускает аналог ChatGPT — новую версию модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.