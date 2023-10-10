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К блэкауту не готовы: в Украине провели проверки операторов мобильной связи

10 октября 2023 16:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
К блэкауту не готовы: в Украине провели проверки операторов мобильной связи
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Нацкомиссия государственного регулирования в области электронных коммуникаций (НКЭК) провела внеплановые проверки операторов мобильной связи. Они оказались не готовы к длительным блэкаутам.

Об этом говорится в материале НКЭК.

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Результаты проверки

Сообщается, что эксперты провели восемь внеплановых проверок. Результаты показали, что компании "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell не способны обеспечить трехсуточную автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам.

В частности, было выявлено нарушение "Киевстар" в Киевской, Одесской, Львовской и Винницкой областях; Vodafone Украина — в Киевской, Одесской, Львовской и Днепропетровской областях; lifecell — в Киевской, Одесской, Львовской и Ровенской областях.

Как утверждает регулятор, все операторы должны обеспечить автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам в течение трех суток, чтобы не повторилась ситуация 2022 года.

"Все мобильные компании должны быть обеспечены достаточным количеством электрогенераторов, горюче-смазочных материалов, автономных источников питания. Также операторы должны быть готовы оперативно реагировать на потери резервов и заменять вышедшие из строя генераторы", — говорится в решении.

Напомним, Одесская область усиленно готовится к возможным блэкаутам в регионе. Операторы мобильной связи в преддверии осенне-зимнего периода развернули дополнительные станции в регионе.

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