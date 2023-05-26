"Для подлых целей": президент Microsoft назвал главные проблемы искусственного интеллекта

Брэд Смит о беспокойстве работой ИИ. Фото: Wikimedia Commons

Глава компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта. Он отметил, что именно глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство.

Об этом сообщает Reuters.

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В чем опасность

"Нам придется решить проблемы, связанные с глубокими фейками. Нам придется обратить внимание, в частности, на то, что нас беспокоит большинство иностранных операций по кибервлиянию, виды деятельности, которые уже осуществляются правительством России, Китая, Ирана", — заметил Смит.

По его словам, глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство в технологиях искусственного интеллекта.

Кроме того, Смит отметил лицензирование наиболее критических форм искусственного интеллекта с обязательствами по защите физической безопасности, кибербезопасности и национальной безопасности.

"Нам понадобится новое поколение экспортного контроля, по крайней мере, его эволюция, который мы имеем, чтобы гарантировать, что эти модели не будут украдены или не использованы способом, который нарушит требования экспортного контроля страны", — добавил он.

Напомним, OpenAI готовится выпустить новую модель искусственного интеллекта с открытым исходным кодом для широких масс. Этот шаг связан с увеличением числа альтернатив ChatGPT с открытым кодом.