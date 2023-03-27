Для фанов Гарри Поттера Xiaomi выпустит спецверсию смартфона: детали

Фанаты Гарри Поттера могут получить Redmi Note 12 Turbo

Компания Xiaomi готовится к представлению смартфона Redmi Note 12 Turbo 28 марта. Интересно, что новая модель будет выпущена в специальной версии, посвященной книге и фильму о Гарри Поттере. Эта модель будет называться Redmi Note 12 Turbo и получит уникальный дизайн корпуса с гербом Хогвартса, а также расширенный комплект поставки с волшебной палочкой и другими аксессуарами.

Об этом пишет Gagadget.com.

Новый смартфон

Что касается технических характеристик, специальная версия будет идентична базовой модели. Смартфон оснащен AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 7+ Gen 2, оперативной памятью LPDDR5 до 12 ГБ, накопителем UFS 3.1 с объемом до 512 ГБ, тройной камерой и аккумулятором емкостью от 5000 до 5500 мАч с поддержкой зарядки мощностью 67 Вт.

В целом, Xiaomi Redmi Note 12 Turbo Гарри Поттер Edition будет интересным вариантом для поклонников популярного магического мира, сочетая в себе высокие технические характеристики и уникальный дизайн.

Напомним, что на днях папарацци сфотографировали британского актера Дэниела Рэдклиффа и его девушку Эрин Дарк во время прогулки в Нью-Йорке. Многие обратили внимание на округлившейся живот женщины. В ответ на массовые запросы от прессы, официальный представитель знаменитостей подтвердил, что звездная пара ждет первенца.

