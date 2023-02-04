День рождения Facebook: ТОП скандалов соцсети

Самая популярная соцсеть в мире начала свою историю с иска о плагиате

4 февраля социальной сети Facebook исполняется 19 лет. За эти почти два десятилетия она разрослась из студенческого проекта до самой популярной соцсети в мире, которая принесла своему создателю миллиардное состояние. В январе 2023 года количество активных пользователей Facebook превысило отметку 2 миллиарда в день — то есть соцсетью ежедневно пользуется каждый четвертый человек на Земле.

При этом за детищем Цукерберга тянется довольно мощный шлейф скандалов, накопившихся за 19 лет существования. Новини.LIVE рассказывают о самых громких из них.

1. Хакерство и плагиат

Собственно, первый скандал в биографии Facebook разразился, так сказать, еще на внутриутробном этапе его существования. В 2003 году 19-летний студент Гарварда Марк Цукерберг создал сайт Facemash, на котором можно было сравнить фотографии людей по парам и выбрать, кто из них наиболее привлекателен. Эти фотографии Цукерберг вытащил из компьютерной сети Гарвардского университета, взломав ее закрытые разделы.

Позабавиться с творением Цукерберга бросилась половина Гарварда, однако праздник длился недолго. Администрация университета закрыла сайт, обвинив автора в нарушении безопасности и авторских прав, а также во вмешательстве в частную жизнь. В результате Цукерберг чуть не исключили из Гарварда, однако в конце концов сжалились над перспективным студентом. Обрадованный нарушитель сразу начал создавать новый сайт, который назвал Thefacebook. Название Цукерберг позаимствовал у справочника с фотографиями и адресами учеников, который издавался в школе, где он когда-то учился (Facebook — буквально "книга лиц").

Марк Цукерберг, 2005 год. Фото: Elaine Chan and Priscilla Chan / Wikimedia commons

4 февраля 2004 года Марк Цукерберг запустил свой Thefacebook (артикль "the" он потеряет только через год, когда компания, основанная Цукербергом, приобретет домен facebook.com) – и этот день считается днем рождения самой большой соцсети в мире. А через шесть дней три однокашника Цукерберга — Кэмерон Винклворт, Тайлер Винклвосс и Дивья Нарендра, работавшие над созданием студенческой соцсети HarvardConnection.com, обвинили его в том, что он втерся к ним в доверие и позаимствовал их идеи для своего проекта. Поэтому 10 февраля 2004 года можно считать датой первого официально зарегистрированного скандала в истории Facebook.

Кстати, это судебное разбирательство длилось вплоть до 2008 года, пока троица бывших студентов не помирилась с Цукербергом, получив 1,2 млн акций его компании, стоивших тогда более 300 млн долларов.

2. Большой брат следит за тобой

В 2013 году американские СМИ, ссылаясь на документы, предоставленные бывшим государственным подрядчиком Эдвардом Сноуденом, заявили, что Агентство национальной безопасности (АНБ) использует профили в Facebook и других соцсетях для создания карт социальных связей, в том числе американских граждан.

Использовать Facebook аналитики АНБ начали с 2010 года. По словам Карен Гринберг, директора Центра национальной безопасности при Фордхемской юридической школе, раскрытая система "рассказывает очень многое о том, кто вы… кто ваши ближайшие союзники, друзья и коллеги".

После огласки президент Барак Обама приказал пересмотреть практику сбора данных АНБ, однако заявил, что такой способ анализа данных очень полезен для сбора информации о террористах и других угрозах безопасности США.

3. Скандал с Cambridge Analytica

Еще один скандал, связанный с использованием данных пользователей Facebook, разразился в 2018 году. За три года до этого профессор Кембриджского университета, россиянин Александр Коган создал приложение, которое собирало через Facebook API персональные данные пользователей и их друзей в Facebook. Впоследствии данные были переданы компании Cambridge Analytica, которая использовала их в президентской кампании сенатора Теда Круза, а затем Дональда Трампа.

Компания Цукерберга заблокировала приложение Когана еще в 2015 году и тогда же потребовала удалить незаконно полученные данные. Однако в 2018 году Facebook опубликовал пресс-релиз, из которого следует, что Cambridge Analytica и связанная с ней компания Strategic Communication Laboratories удалили данные не полностью.

4. Большой сбой

13 марта 2021 года соцсеть пережила самый большой сбой в своей истории. Во многих странах мира в течение 10 часов не были доступны не только Facebook, но и другие сервисы, принадлежащие компании Цукерберга — в частности Instagram, Messenger и WhatsApp. Позже в компании это объяснили изменениями конфигурации сервера.

5. Взломали все

4 декабря 2019 года Facebook пережил еще один кризис: неизвестные хакеры выложили в общий доступ личные данные 267 миллионов пользователей соцсети, включая имена, номера телефонов и ID аккаунтов.

Фото: Unsplash

Несмотря на то, что компания уверяла своих пользователей, что усилит меры безопасности, менее чем через полтора года история повторилась. В апреле 2021 года на одном из хакерских форумов были выложены данные более 533 миллионов пользователей Facebook из 106 стран мира.

6. Помощь диктаторам

Несмотря на то, что компания не раз провозглашала, что поддерживает свободу слова, на практике выходит, что свободу эту она поддерживает не везде и не в равной степени.

Так, в конце 2020 года накануне съезда правящей Коммунистической партии Вьетнама Facebook согласился выполнить требование вьетнамского правительства удалять посты и комментарии оппозиционно настроенных пользователей. Позже в компании заявили журналистам The Washington Post, что это было сделано, "чтобы гарантировать, что наши услуги остаются доступными для миллионов людей, которые полагаются на них каждый день".

7. Блокировка проукраинского контента

Также как минимум сомнительной является политика, которую соцсети Марка Цукерберга проводят в отношении украинских публикаций патриотического характера. Проукраинский контент массово блокируется из-за жалоб российских ботов, при этом модераторы предпочитают не обращать внимания на то, что жалобы поступают с территории страны-агрессора.

Даже полномасштабное вторжение рф в Украину, которое осудил весь цивилизованный мир, не изменило ситуацию . В частности, Facebook и Instagram регулярно блокируют не только аккаунты "Азова", но и просто сообщения о нем.

Кроме того, временной или перманентной блокировке подвергались аккаунты "Украинской правды", "Хвилі", "Телебачення Торонто" и даже сообщение с поздравлением командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука ко Дню радиотехнических войск (чтобы поздравление было разблокировано, прессслужбе пришлось откорректировать фразы "утилизация российской нечисти" и "одичавший русский мир"). Также жертвой "политики" соцсетей стали страница соучредителя Monobank, использовавшего в своем сообщении выражение "российское дерьмо", и аккаунт певицы Камалии.

Две недели назад глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что компания Meta (бывший Facebook) пообещала больше не блокировать в своих соцсетях контент о полке "Азов". Однако общая ситуация продолжает оставаться сложной. 30 января советник Офиса Президента Михаил Подоляк обратился к владельцам ведущих мировых соцсетей.

"Meta, YouTube, Twitter, убийства украинцев — слишком сенсетивный контент для вас? Или он может оскорбить ru-убийц?" – спросил он.