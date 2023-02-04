Телескоп Хаббл снял туманность Тарантул — как она выглядит

Что известно о туманности Тарантул

Исследователи продолжают учить космос и открывать для человечества новые факты о космосе. Так недавно мощный телескоп Хаббл снял туманность Тарантула.

Снимок опубликовали на сайте NASA.

Туманность Тарантул

Что известно о туманности Тарантул

Это обширная область звездообразования из ионизированного водорода, которая лежит на расстоянии 161 000 световых лет от Земли в Большом Магеллановом Облаке. Исследователи считают, что ее турбулентные облака газа и пыли кружат между яркими, только что сформированными звездами этого региона.

Для телескопа Хаббла эта туманность не является открытием. На фото же изображена самая яркая область звездообразования в наших галактических соседствах и дом для самых горячих и массивных известных звезд.

Благодаря этому туманность Тарантул является идеальной природной лабораторией для исследования и проверки теорий по эволюции звезд. Кроме того, космический телескоп NASA/ESA/CSA Джеймса Вебба также недавно углубился в этот регион, обнаружив тысячи никогда ранее не виденных молодых звезд.

Обнародованное изображение совмещает в себе данные по двум разным предложениям наблюдения. Первый был разработан, чтобы исследовать свойства частиц пыли в пустоте между звездами, образующими темные облака, что хорошо видно на изображении.

Напомним, украинские ученые Ни из Национальной академии заявили, что часто замечают над Киевом и областью непознанные летучие объекты. Их природа непонятна, а количество и группы скопления довольно велики.

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