Coca-Cola выпустила новый напиток, который создал искусственный интеллект

Женщина пьет Coca-Cola. Фото: pexels.com

Coca-Cola представила напиток Y3000 со вкусом и дизайном, созданными с помощью искусственного интеллекта. Газировку можно будет приобрести в ограниченном объеме в обычном и безсахарном вариантах.

Об этом сообщает CNBC.

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Напиток, созданный с помощью ИИ

Компания не рассказала о вкусе своего нового напитка, однако из отзывов можно предположить, что Y3000 напоминает малиновый ледовый коктейль.

Когда же газировку создавали, то сначала собрали вкусовые предпочтения потребителей. Позже эту информацию передали запатентованному искусственному интеллекту, разработавшему соответствующий вкус. Также ИИ внес свою лепту в дизайн упаковки с неоново-фиолетовым цветом.

Напиток Y3000 от Coca-Cola, который создал искусственный интеллект. Фото: Coca-Cola

Напомним, что Одесса стала первым городом в Украине, где искусственный интеллект был привлечен к диагностике головного мозга. В городе заработала программа BrainScan.

Также мы писали, что компания OpenAI, создавшая ChatGPT, ежемесячно зарабатывает на своей разработке около 80 млн долларов. В ближайшие 12 месяцев сумма годового заработка может составить 1 млрд долларов.

Добавим, что эксперты из разных областей рассказали, как искусственный интеллект может спасти мир. Они отмечают, что все будет улучшаться.