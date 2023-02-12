Почему смартфоны нагреваются и как устранить эту проблему — советы для людей

Все зависит от того, насколько нагружен процессор

Нередко пользователи смартфонов могли наблюдать, как их гаджет греется. Это нормальное явление. Однако, если телефон очень горячий, то владельцу устройства следует принять меры по устранению этой проблемы.

Об этом пишет iTechua.

Подробности

Пользователям смартфонов следует, прежде всего, узнать причину, почему гаджет греется. Если дело в жаркой погоде, то нужно убрать устройство с сильно нагревающейся поверхности. А вот если это связано с самим телефоном, то поступать надо иначе.

Почему греется смартфон

Вероятно, смартфон нагревается из-за чрезмерной нагрузки на процессор.

Возможно, функционирует сразу большое количество фоновых программ или видео в высоком разрешении. Кроме того, на нагрев влияют игры.

Как устранить проблему

Для того чтобы уменьшить нагрев устройства, нужно уменьшить нагрузку на процессор. Для этого следует выключить постоянно работающие ненужные программы.

Кроме того, следует отказаться от длительного гейминга и просмотра видеороликов в хорошем качестве.

Также имеет смысл отключить Bluetooth и поиск сетей Wi-Fi, особенно если эти функции не требуются.

Следует учесть тот факт, что пользоваться смартфоном во время зарядки аккумулятора нельзя. Подобная привычка способствует повышению нагрузки на процессор и нагревает его.

Напомним, самая распространенная привычка владельцев смартфона — заряжать устройство ночью. Ведь днем, как правило, на это не хватает времени или не всегда есть возможность. Тем временем в интернете "блуждает" множество мифов и ужасов о ночной зарядке гаджета.

Также мы писали, что настоящие враги наших смартфонов — холода и морозы. В такую погоду гаджет разряжается быстрее, а иногда начинает "глючить". Поэтому с наступлением зимы каждому пользователю следует позаботиться о своем устройстве.