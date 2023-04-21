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Chery представила уникальный кроссовер Tiggo 9: выглядит очень мощно, фото

21 апреля 2023 15:15
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
В Шанхае презентовали новый кроссовер – на мото-шоу показали
Новый флагманский кроссовер Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхае. Фото: Gadget Tendency
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

На мото-шоу, которое состоялось на территории Шанхая, презентовали уникальный флагманский кроссовер компании Chery. Известно, что новый флагманский автомобиль Tiggo 9 был представлен на мото-шоу в Шанхае в гибридной версии и под индексом C-DM.

Об этом сообщает портал "Gadget Tendency"

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Что касается габаритов этого автомобиля, то его длина составляет 4820 миллиметров, а его ширина – 1930 миллиметров. По высоте флагманский кроссовер составляет 1699 миллиметров, а его колесная база составляет 2820 миллиметров.

Кроссовер Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхае
Вид сбоку кроссовера Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхае. Фото: Gadget Tendency

Важно подчеркнуть, что эта модель имеет такие же габариты, как и автомобиль Kia Sorento.

Внешний и внутренний вид кроссовера

Глядя на внешний вид автомобиля, можно заметить, что он просто поражает. Кроссовер имеет большую радиаторную решетку, хромированные детали и светодиодные фары в тонком виде. Также автомобиль имеет ручки двери, которые способны выдвигаться, и панорамную крышу.

Кроссовер Tiggo 9 на презентации в Китае
Задний вид кроссовера Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхае. Фото: Gadget Tendency

Изнутри автомобиль смотрится довольно сдержанно, а его сенсорный дисплей выполняет управляющие настройки. Также флагманский кроссовер имеет идеальную и современную мультимедию и 27 воздуховодов климатической системы.

Если посмотреть под капот, можно увидеть, что под ним у гибрида есть бензиновый двигатель, объем которого составляет два литра, а сам он работает вместе с электродвигателем. При этом, мощность этого автомобиля до сих пор не сообщается.

Новый кроссовер Tiggo 9
Салон кроссовера Tiggo 9 на мото-шоу в Шанхае. Фото: Gadget Tendency

В Китае уже скоро начнут продавать этот гибрид, но когда появится в Украине – пока неизвестно.

Напомним, мы писали о том, что американская компания Tesla отзывает тысячи автомобилей из-за плохо затянутых болтов.

Ранее мы говорили, что на продажу выставили уникальный суперкар 1990-х годов.

Также мы сообщали о том, что автомобильный концерн Volkswagen представил новый электрокар.

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