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ChatGPT значительно ухудшился: исследователи объяснили почему

22 июля 2023 04:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
ChatGPT значительно ухудшился: исследователи объяснили почему
Искусственный интеллект в виде робота. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователи из Стэндфордского университета подтвердили, что платная версия ChatGPT — GPT-4 значительно ухудшилась. Однако с другой стороны, бесплатная версия чат-бота — GPT-3.5 стала выдавать лучшие результаты.

Об этом сообщает NNews.

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Отмечается, что ученые провели небольшое исследование и сравнили ответы на один и тот же вопрос обеих версий ChatGPT. Таким образом они обнаружили, что GPT-3.5 дает гораздо лучшие ответы, чем новая версия GPT-4.

Сравнивая модели, исследователи заметили, что точность ответов GPT-4 заметно упала, в то время как GPT-3.5, напротив, возросла.

"Например, точность ответа на вопрос, является ли 17077 простым числом, упала на 95,2% — тогда как у GPT-3.5, напротив, повысилась с 7,4% до 86,8%. Также шанс успешного выполнения написанного нейросетью кода снизился в актуальных версиях обеих моделей", — отмечает издание.

Напомним, что компания Apple разрабатывает свою модель искусственного интеллекта — Apple GPT, которой уже активно пользуются работники внутри компании. Таким образом, Apple стремится конкурировать с ведущим разработчиком в области ИИ — OpenAI.

Также мы сообщали, что компания Meta заявила, что выпускает аналог ChatGPT — новую версию модели LLaMA. Она появится с открытым исходным кодом, что позволит другим компаниям добиться успехов в улучшении ИИ.

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