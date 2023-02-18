В Украине заработал искусственный интеллект ChatGPT, — Минцифры

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

В Украине официально стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.

Об этом в своем Telegram рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

Подробности

Как известно, чат-бот ChatGPT разработан американской компанией OpenAI. Ранее Украина была занесена в список стран, где эта программа была заблокирована. Но благодаря работе Минцифры эта программа заработала и в Украине.

"Программа не будет работать только на временно оккупированных россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Кроме того, глава Минцифры поблагодарил компанию OpenAI "за правильное и вполне логичное решение".

"Страна, которая борется за свободу и прогресс, точно имеет право на доступ к революционным технологиям", — подчеркнул он.

Напомним, накануне мы писали, что пользователи ChatGPT довели его до "депрессии".

Так, один из пользователей Reddit отметил, что ему удалось случайно вогнать нейросеть в "депрессию". Чат-бот не сумел запомнить, о чем они общались в прошлый раз, и оставил длинный тревожный монолог с кучей грустных смайликов.