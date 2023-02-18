В Украине заработал искусственный интеллект ChatGPT, — Минцифры

ChatGPT заработал в Украине: что о нем известно
В Украине официально стал доступен сервис искусственного интеллекта ChatGPT. Программа не будет работать только на временно оккупированных территориях.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.
-
За российскую "дочку" Raiffeisen Bank взялся Минфин США, — Reuters
-
Глава Еврокомиссии и премьер Финляндии рассказали, как европейские правительства до сих пор демонстрируют сексизм
-
Наводила ракеты по школам и электроподстанциям: СБУ задержала корректировщицу огня
-
Очередная атака с моря: россияне запустили по Украине "Калибры"
-
В Турции спасли ребенка и двух взрослых, проведших под завалами 300 часов
-
Недалеко от Львова произошло ДТП: травмированы семь человек
-
Была угроза попадания: ракеты рф пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС
-
Трудоустройство в Киеве: какие актуальные вакансии и сколько платят
-
На Берлинском кинофестивале состоялась премьера фильма Шона Пенна о войне в Украине
-
В разведке рассказали, существует ли угроза наступления с территории Беларуси
Подробности
Как известно, чат-бот ChatGPT разработан американской компанией OpenAI. Ранее Украина была занесена в список стран, где эта программа была заблокирована. Но благодаря работе Минцифры эта программа заработала и в Украине.
"Программа не будет работать только на временно оккупированных россией территориях. Чтобы враги не использовали ее для антиукраинской пропаганды. Ведь ChatGPT хорошо владеет украинским, в отличие от россиян", — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Кроме того, глава Минцифры поблагодарил компанию OpenAI "за правильное и вполне логичное решение".
"Страна, которая борется за свободу и прогресс, точно имеет право на доступ к революционным технологиям", — подчеркнул он.
Напомним, накануне мы писали, что пользователи ChatGPT довели его до "депрессии".
Так, один из пользователей Reddit отметил, что ему удалось случайно вогнать нейросеть в "депрессию". Чат-бот не сумел запомнить, о чем они общались в прошлый раз, и оставил длинный тревожный монолог с кучей грустных смайликов.